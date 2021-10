El próximo 2 de noviembre será discutida en sala en el Senado la iniciativa de ley que propone indultar a los detenidos en el marco de las manifestaciones del estallido social.

En este contexto, un grupo de familiares de los detenidos comenzó una huelga de hambre como medida de presión hacia el Senado. “Creo que esto da cuenta de la desesperación de los familiares”, manifestó el diputado Juan Ignacio Latorre (RD).

Lee también: Piden la aprobación del indulto: Familiares de presos del estallido social comienzan huelga de hambre

En conversación con CNN Chile, el parlamentario afirmó que este proyecto de ley fue impulsado hace mucho tiempo. “Lo presentamos a finales del año pasado, lo tramitamos en enero en la Comisión de Derechos Humanos con sentido de urgencia y luego paso por dos comisiones más”.

“Creemos que es una causa justa el buscar una salida política a los presos de la revuelta (…). Le pido al Senado tramitar con sentido de urgencia este proyecto” dijo Latorre, quien añadió que ha costado “definir una hoja de ruta”, a pesar de observarse una voluntad política desde la oposición.

“Algunos parlamentarios tienen reparos y quieren hacerle cambios, pero no hemos entrado al área chica, a la discusión en particular y, hasta ahora, no hemos podido presentar indicaciones”, agregó.

Lee también: Ley de indulto: Candidatos marcan sus diferencias y oposición acusa intervencionismo electoral del gobierno

Este proyecto fue presentado bajo el contexto del estallido social, tratando de que no calzara con la coyuntura electoral. “Lamentablemente, entramos justo en la última etapa de la carrera presidencial donde se complejizan las cosas porque tenemos un candidato cómo J. A. Kast que extrema las visiones”, dijo Latorre.

Finalmente, el parlamentario recalcó que la discusión en particular “debimos haberla tenido hace mucho tiempo atrás cuando la constituyente pidió por más de dos tercios al Senado tramitar con sentido de urgencia este proyecto”. “Lo debimos haber zanjado hace rato, pero ha habido falta de voluntad política”.