La diputada Karol Cariola (PC) conversó con CNN Chile respecto distintas materias relacionadas con la contingencia política y el plebiscito de salida. En este contexto, se refirió a la participación de figuras de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría en la campaña del Apruebo y aseguró que “A uno le duele el corazón ver personas que han estado siempre del lado de las transformaciones, de la democracia (…) que hoy día se pongan en la vereda distinta tratando de frenar los cambios que son tan importantes para el país, obvio que es doloroso”. Asimismo, añadió que “el proceso electoral se disputa en la calle y no en cuántas figuras, más o menos, de la ex Concertación o de otros momentos históricos se suman al Rechazo o cuáles se suman al Apruebo”.