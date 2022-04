El senador Juan Luis Castro (PS) calificó como “un avance parcial” las 24 indicaciones que presentaron este lunes convencionales de la comisión de Sistema Político. Las indicaciones pretenden integrar el nuevo informe de reemplazo que la instancia presentará ante el pleno de la Convención Constitucional (CC).

En entrevista con CNN Chile, Castro sostuvo que es un “avance parcial” debido a que solo 14 convencionales de la comisión adhirieron al acuerdo. No suscribieron la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, el Colectivo del Apruebo y la derecha.

“Lo firmaron 14 de 25 y, por lo tanto, no asegura que tenga los 103 votos que van a dirimir si realmente pasa a ser una norma constitucional o no. Sin embargo, me parece que el avance sí es positivo porque da nuevas facultades en materia de leyes generales de educación, salud y vivienda, más las acusaciones constitucionales y los presupuestos de cada año”, agregó.

El parlamentario sostuvo que “hay una cierta obsesión de algunos sectores más radicales y en esto lamento yo que la desavenencia de ayer haya sido con el Partido Comunista (PC), que ha sido quien más resistencia a puesto a los cambios y a las facultades que puede tener la Cámara de las Regiones“.

En relación a la Cámara de las Regiones, Castro reconoció que no le gusta, ya que “les resta equilibrio a los poderes del Estado, no protege a las minorías y, sobre todo, deja a las regiones muy disminuidas frente al nivel central“.

“Aquí lo que se ha querido hacer es decirle a las regiones ‘ustedes no van a ser parte del Congreso (…), son una cámara paralela y, por ende, no van a poder ver todas las leyes, sino que solo ciertas que les toquen’. En ese sentido, lo que se buscó en este último esfuerzo -respecto a las indicaciones que se están proponiendo sin el acuerdo de todos- es agregarle algunas modestas facultades (…) para que puedan opinar y decidir“, añadió.

Finalmente, el senador recalcó que la instancia “es modesta (…) Hay un conjunto de atribuciones que podría tener perfectamente una cámara regional para que no sea una suerte de moai, de figura pétrea que poco y nada va a intervenir, una especie de perro sin dientes que no tendría realmente incidencia en el destino de las leyes, que es lo que importa”.