Juan Antonio Coloma responde a José Antonio Kast por debate en pensiones: “Hay que tener coraje para hacer acuerdos”

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado respondió a los comentarios del fundador del Partido Republicano, quien cuestionó el acuerdo alcanzado en la reforma previsional en la Cámara Alta y llamó a los legisladores de derecha a “tener coraje, tener valentía y oponerse a este mal acuerdo.”

Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la reforma de pensiones.

Consultado sobre los dichos del abogado, quien señaló que el acuerdo pretende ser aprobado “a la rápida, sin discusión, sin transparencia” e instó a los legisladores de derecha a “tener coraje, tener valentía, y oponerse a este mal acuerdo”, Coloma respondió: “No, hay que tener coraje para hacer acuerdos. Es mucho más fácil no hacer ningún acuerdo. ¿Cuál es el costo de no hacer uno? Nada, simplemente ser acreedor del resto. Coraje hay que tener para llegar a un entendimiento”.

Además, sobre las afirmaciones de Kast, quien dijo que “finalmente conocimos la verdad. El 6% no irá a tu cuenta individual. Los ahorros de tu trabajo ya no serán tuyos”, Coloma aclaró que, al revisar el artículo 1.1 del proyecto, se menciona un “6% de capitalización individual”, por lo que aseguró: “No sé, alguien podría decir que no está leyendo eso, pero eso es un 6% de capitalización. Me parece clarísimo”.

Lee también: La dura crítica de Kast al acuerdo previsional: “Finalmente sabemos la verdad, los ahorros de tu trabajo no serán tuyos”

Finalmente, respecto a otro de los puntos mencionados por Kast, sobre avanzar en la equidad de pensiones, Coloma cerró: “Tenemos otra discrepancia que espero haya terminado, porque al principio ellos no eran partidarios del tema de igualar las pensiones de hombres y mujeres a la misma edad y con el mismo ahorro. Eso lo dijeron al principio. Espero que hayan cambiado de lógica”.