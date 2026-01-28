Futuro ministro Segpres por sueldos del presidente, ministros y parlamentarios: “Son adecuados para la responsabilidad”

En CNN Prime, el senador José García Ruminot también se refirió al proyecto de Sala Cuna, criticando el tono del actual Gobierno: “No es solo de ahora, es siempre. La ministra Vallejo siempre descalifica".

José García Ruminot, senador y próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se refirió este miércoles a las iniciativas del futuro gobierno, incluyendo el proyecto de Sala Cuna.

Sobre la polémica en torno a la Sala Cuna Universal, García Ruminot indicó, en conversación con CNN Prime, que no entiende la controversia y explicó que la iniciativa, que contempla una cotización obligatoria del 0,2%, actualmente está desfinanciada.

“Lo último que supe es que se estaban pidiendo cifras. Es un proyecto que está desfinanciado. Lo vamos a corregir. Vamos a tener Sala Cuna financiada”, aseguró.

Además, criticó el tono del Gobierno frente al debate político actual: “Me sorprende el tono del Ejecutivo (…) particularmente, no es solo de ahora, es siempre. La ministra Vallejo siempre descalifica, siempre considera que nosotros buscamos hacer daño al gobierno o a las iniciativas, cuando eso es falso”.

#CNNPrime | José García Ruminot, senador y futuro ministro Segpres, por discusión sobre Sala Cuna: “La ministra Camila Vallejo siempre descalifica”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/LPFlFb6Q1U — CNN Chile (@CNNChile) January 28, 2026

Rebaja del impuesto de primera categoría será la primera iniciativa del futuro gobierno

En materia económica, García Ruminot adelantó que una de las primeras medidas legislativas del nuevo gobierno será la rebaja del impuesto de primera categoría, desde el 27% al 23%, asegurando que esta disminución “puede que no sea de una vez, puede que sea gradual“.

Aunque señaló que podría aplicarse de manera gradual, aseguró que esta reducción es “sustantiva y vital para tener una mayor inversión”.

De acuerdo con el senador, Chile “necesita una mayor inversión para mejorar nuestra base estructural y que nos permita crecer”.

#CNNPrime | José García Ruminot, senador y futuro ministro Segpres, por rebaja al impuesto de primera categoría: “Es sustantiva, es vital para tener una mayor inversión”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ZYEzio1uc7 — CNN Chile (@CNNChile) January 28, 2026

Sueldos de parlamentarios son “adecuados”

Sobre la promesa que hizo el ahora electo presidente, José Antonio Kast, cuando era candidato en la campaña presidencial de 2021, en la que aseguraba que, de llegar a la Presidencia, se bajaría el sueldo, García Ruminot aseguró “no tener información” sobre la posibilidad de que ello se concrete a través de la presentación de un proyecto de ley en su administración.

En esta línea, consultado respecto a los sueldos de altos cargos, incluyendo el presidente, ministros y parlamentarios, el futuro secretario de Estado señaló que “son adecuados para la responsabilidad y el desgaste que tiene ejercer esa responsabilidad”.

#CNNPrime | José García Ruminot, senador y futuro ministro Segpres: “Los sueldos del Presidente, ministros y parlamentarios son adecuados para responsabilidad y el desgate que tiene ejercer estas responsabilidades”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/H4qJ0EPrJn — CNN Chile (@CNNChile) January 28, 2026

