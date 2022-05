Esta semana el Gobierno anunció una serie de medidas para prevenir fallas en pastillas anticonceptivas. La ministra de la Mujer aseguró que habrá mayor fiscalización, cambios de rótulo y folletos. Para conversar sobre el tema, Javiera Canales, Directora Ejecutiva de Corporación Miles, dijo a CNN Chile que al día de hoy, existen por lo menos más de 200 mujeres afectadas.”Hasta el día de hoy, no hay una trazabilidad por parte del Gobierno para saber efectivamente cuántas mujeres fueron afectadas por la entrega de estos anticonceptivos defectuosos y cuántas en definitiva tuvieron hijos no deseados o no planificados producto de estos anticonceptivos”, señaló. Asimismo, denunció que “en su mayoría, son mujeres que retiraron estos anticonceptivos de los centros de atención primaria”. Revisa la entrevista completa aquí.