Iván Moreira y dichos del presidente Boric sobre ataque en Irán: “Vamos generando cierto gallito con Estados Unidos”

En entrevista con CNN Chile Radio, el gremialista también hizo énfasis en que "esta guerra fundamentalmente de Israel con Irán no puede invisibilizar el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina".

El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, afirmó que el presidente Gabriel Boric “se adelantó” al emitir su opinión tras el ataque perpetrado por Irael en Irán.

En CNN Chile Radio, dijo que “si bien es cierto el presidente de la República es el que conduce las relaciones internacionales, también existe de parte de nosotros los parlamentarios de advertirle ciertas situaciones que pueden ser inconvenientes para el país”.

Recordó también que “varias veces” ha defendido al mandatario respecto a su política exterior, pero en esta ocasión “tengo la impresión de que se adelantó un poquitito a ese post (de X) que envió, porque vamos generando con Estados Unidos un cierto gallito”.

#CNNChileRadio | Senador Iván Moreira sobre dichos del presidente Boric sobre ataque en Irán: "Tengo la impresión que se adelantó un poquito con ese tuit que envió, porque vamos generando un cierto gallito con Estados Unidos"

Moreira comentó que “me gusta que Chile tenga dignidad frente a potencias como Estados Unidos u otras, pero indudablemente no podemos estar en constantes gallitos con los Estados Unidos, a propósito también de lo del BRICS“.

Remarcó también que “uno puede expresar opiniones, pero no significa de que uno vaya a transar principios” y que “el pragmatismo no significa dejar atrás principios y valores”.

Más que una controversia -continuó- es más “advertirle al Gobierno lo que puede desencadenar no solamente estas declaraciones, sino también en lo que respecta a las otras relacionadas con el BRICS”.

Con todo, dijo que “no hay que confundir las cosas” y que “como estamos hablando de Irán, yo quiero señalar que Irán es un país que está comprometido y ha tenido responsabilidad en materia de terrorismo internacional. Entonces no estamos hablando de cualquier país y en ese sentido es para nosotros inconveniente hacer algún tipo de declaración”.

El gremialista también fue enfático en señalar que “esta guerra fundamentalmente de Israel con Irán no puede invisibilizar el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Ese es un tema que no puede quedar invisible. Acá no estamos hablando de blancas palomas, aquí estamos hablando de un país que ha cometido genocidio matando a más de 50.000 personas”.