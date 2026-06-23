Investigación entre Chile y República Dominicana: Fiscal Valencia dice que “no se puede descartar” participación de funcionarios públicos en caso de presunto lavado de activos

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó en Tolerancia Cero el despliegue del Ministerio Público tras los hallazgos del preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ingreso de niños haitianos al país.

Respecto a este caso, detalló que actualmente se solicitó un catastro nacional y que “no tenemos denuncias por presunta desgracia que hayamos detectado”.

En cuanto a antecedentes sobre eventuales hechos de explotación sexual infantil, precisó que “de momento no ha aparecido ninguna denuncia que pueda asociarse directamente a los hechos que estamos investigando”, ni tampoco “evidencia” sobre presunto tráfico de órganos.

Sobre tráfico de migrantes o trata de personas, explicó que cuando se conoció el preinforme de Contraloría, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025.

La indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien buscará esclarecer las fallas de control bajo la figura de reunificación familiar, además de otorgar protección a víctimas y testigos.

“Esa investigación en principio se refiere a la eventual comisión del delito de tráfico de migrantes, pero también a otros delitos relacionados. Sin embargo, previamente existía una investigación que estaba a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte sobre un fenómeno de eventual lavado de activos, pero que estaría asociado a una eventual comisión de tráfico de migrantes que habría ocurrido en territorio de República Dominicana. Lo que estamos viendo en Chile es la cara propia del lavado de esa actividad criminal que se realizaba en República Dominicana”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón si se indaga la participación de funcionarios públicos, afirmó en CNN Chile: “No se puede descartar para nada”, y agregó: “Es parte de lo que necesariamente habrá que investigarse y de lo que vamos a trabajar con la Fiscalía de República Dominicana”.

En esa línea, Valencia comentó que hace bastante tiempo se sostuvieron conversaciones con la Fiscalía de República Dominicana para avanzar en la conformación de un equipo de investigación conjunto para indagar los hechos mencionados anteriormente. Este trabajo se ha intensificado ante la contingencia y, tras una conversación personal con el fiscal general, el próximo 6 de julio se materializará esta coordinación a través de la firma de un acuerdo.