El diputado Hugo Gutiérrez (PC) ha decidido aclarar la polémica que ha desencadenado la difusión del video que capta un altercado que sostuvo durante la noche de este sábado con efectivos de la Armada, instancia en la que fue controlado y se negó a que registraran sus datos personales.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario comenzó diciendo que, al momento de ser fiscalizado, se encontraba al interior de un estacionamiento, en cercanías de un regimiento militar en Iquique.

Lee también: “Yo soy la autoridad pública acá”: Hugo Gutiérrez se negó a que registraran sus datos en fiscalización vehicular

“Quería sacar una foto para enviar, del regimiento que me acusan haber quemado. Saco esa foto. Estaba en el estacionamiento y, cuando quiero reanudar mi marcha -pero estaba en un estacionamiento-, un vehículo de la Armada me bloquea el camino. Se bajan 6 uniformados. Al ver eso, me molesto, porque no había ningún control, de nadie. Estaba en un estacionamiento. A ese estacionamiento ingresó ese vehículo de la Armada”, explicó.

Gutiérrez insistió en que “estoy disponible para que me controlen, pero una cosa distinta es que se metan dentro del estacionamiento y te bloqueen la marcha. Lo que no muestra la cámara es que tres funcionarios se van por el costado, donde está mi familia, y empiezan a golpear los vidrios para pedir que se identifiquen. Uno de mis acompañantes les pide que por favor se calmen. (…) Fue un ataque a mansalva. Estaban amenazando de manera prepotente, (…) ¡a niños!“.

Lee también: Alessandri antes del desconfinamiento de Santiago: “Me complicaría que por falta de control, volvamos a la cuarentena”

El diputado prosiguió asegurando, nuevamente, que se encontraba al interior de un estacionamiento, por lo que el control vehicular le resultó “inverosímil”. “Sé que estamos en una situación especial y difícil para la humanidad, pero éstos deben ser controles formales. Siempre le hemos exigido a la policía y Carabineros que, cuando hace los controles, no ande agazapada y escondida detrás de los árboles. Que (los controles) sean normales, formales”.

Al ser cuestionado sobre si se encuentra arrepentido o si se retractaría de sus dichos expresados en el video, como “Yo soy más autoridad que usted” o “Usted no puede controlarme”, Gutiérrez respondió nuevamente que el control vehicular ocurrió al interior de un estacionamiento, donde la patrulla militar se le abalanzó con al menos seis funcionarios armados.

Lee también: Retiro de fondos: AFP Modelo comenzará el pago a sus afiliados durante la próxima semana

“Estoy explicando el contexto en que se dieron los hechos. Lo importante es que la gente sepa que no me estaba saltando un control, sino que estaba, en realidad, molesto por cómo se estaba procediendo con una persona cualquiera. (…), con niños”, agregó.

Incluso, el parlamentario puso sobre la mesa el concepto de “legítima defensa”. “Estaba sólo con mi familia y ellos eran seis funcionarios armados que se arrojaron sobre mi vehículo. Era un vehículo en un estacionamiento. Estoy explicando lo que pasó. (…) Actuaron de forma prepotente, arrogante, agresiva y acosadora“, insistió.

El diputado fue consultado hasta tres veces sobre su reflexión respecto de las palabras que se le escucha en el video, pero declinó responder para limitarse a argumentar, a modo de contexto, que la fiscalización ocurrió al interior de un estacionamiento y que la patrulla militar estaba compuesta de seis uniformados.

“La reacción mía es proporcional a la forma en que ellos actúan. Quiere que diga ‘Sí, me equivoqué’; entonces tendría que esperar la respuesta de estos funcionarios, de la forma en que efectúan el control a una familia cualquiera. (…) Las formas son fundamentales. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué sentirse que están por encima de la sociedad civil”, manifestó el parlamentario.

Y añadió: “La sensación que sentí, de la forma en que actuaron, es que ellos pueden vulnerar los derechos de cualquier persona y eso no lo voy a permitir“.

Lee también: Servel pide regular la propaganda en redes sociales de cara al plebiscito del 25 de octubre

Gutiérrez descartó que sus aclaraciones busquen justificar lo ocurrido, señalando que su propósito es que se comprenda el contexto en que se desencadenaron los hechos que capta el video.

“La forma estuvo a la altura de la forma en que ellos actuaron. Si ellos actúan de manera prepotente, arrogante, con cualquier chileno o chilena, créame que la reacción que debería tenerse es la reacción que tuve yo“, enfatizó.

Y concluyó: “No estoy justificando mi actuar. Quiero que se entienda de que una patrulla militar, con seis integrantes armados, no puede abalanzarse sobre un pequeño vehículo con una persona, ¡con niños!“.

Fuero parlamentario

Entre las declaraciones que más causó polémica por parte del diputado Gutiérrez, hubo una que llamó particularmente la atención, que corresponde a cuando el parlamentario asegura contar con fuero parlamentario por ser una autoridad de la República.

“Yo soy la autoridad pública acá. En consecuencia, tengo un fuero parlamentario y estoy cansado de decirlo en todos lados. Como ya me han echado de todos lados, por culpa de tantas cosas, entonces ya estoy un poquito cabreado. Pero de que yo puedo controlarlo a usted, sí. Eso está claro”, aseveró.

Frente a esto, el ex fiscal y abogado Carlos Gajardo utilizó su cuenta de Twitter para contradecir las palabras del militante comunista, citando al artículo 417 del Código Procesal Penal.

El fuero no impide la detención de un parlamentario cuando comete un delito flagrante.

Si el diputado Gutiérrez comete el delito del 318 del Código Penal y es sorprendido in fraganti corresponde la detención. Nuevo capítulo de personas que creen que la ley es para los otros. pic.twitter.com/sPelwHi8YO — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) August 9, 2020

“El fuero no impide la detención de un parlamentario cuando comete un delito flagrante. Si el diputado Gutiérrez comete el delito del 318 del Código Penal y es sorprendido in fraganti corresponde la detención. Nuevo capítulo de personas que creen que la ley es para los otros”, cuestionó.