Tras 24 horas de retraso y largas negociaciones entre sus miembros, finalmente, la COP26 llegó a un acuerdo en su edición 2021 celebrada en Glasgow, Escocia, sin embargo, los compromisos alcanzadas están lejos de haber sido bien recibidos por la población mundial.

Gonzalo Muñoz, chileno que se desempeñó como High Level Champion durante la pasada COP25, comunicó en CNN Chile que gran parte de los logros y los avances tienen un macro objetivo en común, el Acuerdo de París: “estamos hablando de como implementarlo (…) porque uno de los grandes hitos fue esto, que se llama hoy el Pacto Climático de Glasgow”.

Para explicar que es lo que se buscó consensuar en la cumbre del clima, Muñoz lo ejemplificó de la siguiente manera: “imaginemos que el Acuerdo de París es una Ley, pero aquí ya logramos terminar la redacción de los reglamentos, entre ello uno de los que venía arrastrándose con mayor complejidad que era el artículo 6, que regula los mercados de carbono“.

“Consolida un hito importante en fortalecer el multilateralismo (…) No es solo un gran acuerdo para las COP o para esta COP26, no solo para el Acuerdo de París, es para las COP y para el multilateralismo“, destacó.

Respecto al consenso alcanzado, valoró que, además de buscar reducir los grados de la temperatura en 1,5º C, “por primera vez se habla de acabar con los subsidios a los combustibles fósiles“, también enfatizó en la importancia que se le dio al carbón: “eso termina de liquidar el carbón a nivel global, es una certeza” de aquí a 2040. Asimismo, apuntó al avance a la electromovilidad, la relevancia de los árboles, entre otros aspectos.

Sobre los avances que se han logrado a través de las distintas instancias de cumbres del clima, el ex High Level Champions, llamó a “tomar la foto a nivel a general, no solo en lo que se refiere al texto” e invitó a “no quedarse solo con la foto, hay que mirar la película. (…) Lo que hoy tenemos es tremendamente significativo, no es suficiente pero nos empieza a poner en la trayectoria”.

Si bien el Pacto Climático de Glasgow no es vinculante a lo que puedan decidir los diferentes gobiernos mundiales, Muñoz sostuvo que todo comienza a litigarse cada vez más, es decir, las diferentes naciones han mostrado avances en cuanto a desarrollar diferentes estrategias legales que van en el sentido de los objetivos COP.

“El pacto es significativo. Es menos de lo que quisiéramos probablemente todos, pero se llega por consenso, entonces hay una versión de esto, que es que nadie tenga todo y todos tengan algo, sino no se llega a consenso. Puede ser una para baja, pero lo importante es que la Iara subió”. añadió.

El aporte de Chile tras ceder la presidencia a Escocia

Para Muñoz, el aporte clave de nuestro país en la edición anterior en Madrid fue “sostener el multilateralismo”. En simultáneo, detalló que la COP rota en 5 macro-regiones del mundo, en el cual Chile se sitúa en la de América Latina y El Caribe, por lo que le correspondió ser anfitrión en aquella oportunidad.

Tras el cambio de administración en Brasil, que sería el país encargado de encabezar la instancia, se restó y asumió la responsabilidad Chile, lo que para el experto en gestión ambiental eso fue muy imperante, pues supuso el interés del país en mantener viva la cumbre incluso después de complejos hechos como el estallido social y la pandemia de COVID-19.

Finalmente, consultado sobre la campaña denominada “Race to Zero” que lideró, cuyo objetivo era convocar a las empresas a comprometerse a llegar a la “emisión cero”, contó que al comienzo había solo 10 firmas incluidas en el mundo. “Hoy estamos hablando de más de 5.500. (…) El sector financiero tenía cero pesos orientado a los 1,5º. En muy poco tiempo hemos logrado hoy que más de la mitad de la plata del mundo tenga el compromiso de que (…) a mas tardar el 2050 va a haber funcionado”, cerró.