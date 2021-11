(CNN) – El sábado se alcanzó un acuerdo climático COP26 en Glasgow después de conversaciones maratónicas, que incluye por primera vez en la historia una referencia a los combustibles fósiles y su papel en la crisis climática.

El texto final apunta explícitamente al carbón, que es el mayor contribuyente al cambio climático. En las 25 COP anteriores a Glasgow, nunca un acuerdo ha mencionado el carbón, el petróleo o el gas, o incluso los combustibles fósiles en general, como impulsores —y mucho menos como la causa principal— de la crisis climática.

Lee también: Estados Unidos enfrenta su peor inflación con cifras que no se habían visto en 30 años

Un presidente de la COP26 visiblemente emocionado, Alok Sharma, hizo el anuncio con golpes de mazo.

Enmendó oralmente el borrador más reciente del texto suavizando el lenguaje en torno a los combustibles fósiles después de que India e Irán plantearon objeciones al mismo. El acuerdo final ahora se refiere a una “disminución gradual” del carbón en lugar de una “eliminación”.

Las conversaciones se prolongaron en horas extras debido a que el viernes por la noche persistieron profundas divisiones sobre temas clave, cuando originalmente estaba previsto que finalizara la conferencia.

Lee también: Austria pretende confinar a las personas no vacunadas ante “vergonzoso” nivel de inoculación

Además del lenguaje en torno a los combustibles fósiles, un punto clave fue la cantidad de dinero que el mundo desarrollado debería pagar al Sur Global para ayudarlo a adaptarse a la crisis climática.

Sharma dijo anteriormente a los delegados que estaba “infinitamente agradecido” por mantener vivo el compromiso de 1,5 grados.

El objetivo general de Sharma era lograr un acuerdo que impulsara al mundo a contener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y no más. Los científicos dicen que se necesita un límite para evitar el empeoramiento de los impactos de la crisis climática y evitar un cambio climático catastrófico.

No obstante, varios países expresaron su oposición a algunos de los resultados.

La ministra suiza de Medio Ambiente, Simonetta Sommaruga, se quejó de que el proceso para enmendar las menciones sobre combustibles fósiles en el último minuto no fue lo suficientemente transparente.

Lee también: Ecuador: 58 presos fallecieron tras incidentes en una penitenciaria de Guayaquil

“No necesitamos reducir gradualmente, sino eliminar gradualmente los subsidios al carbón y los combustibles fósiles“, dijo Sommaruga, quien representa al Grupo de Integridad Ambiental (EIG, por sus siglas en inglés), que incluye a seis partes de la agencia de cambio climático de la ONU.

Añadió que el EIG decidió no interponerse en el camino de un acuerdo, pero que el grupo estaba “decepcionado”.

“Esto no nos acercará a los 1,5, pero hará que sea más difícil alcanzarlo“, dijo Sommaruga.

Seve Paeniu, enviado climático de Tuvalu —una nación de atolones bajos amenazada por el aumento del nivel del mar— dijo a los periodistas antes de la sesión final que estaba animado por el progreso, pero que las palabras deben ir seguidas de acciones.

“Hay mucho compromiso para tomar medidas. Por lo tanto, de aquí a la próxima COP, los países solo deben cumplir esos compromisos. Así que hay mucho trabajo ahora. Creo que Glasgow ha proporcionado una plataforma para la ambición. El desafío en este momento es para los países para cumplir con esos“, afirmó.

Lee también: Myanmar: Tribunal militar condena a 11 años de cárcel a periodista estadounidense

Sin embargo, estaba decepcionado de que no haya una decisión más firme sobre un fondo de pérdidas y daños, que habría hecho a las naciones ricas pagar por los impactos de la crisis climática en países más vulnerables, como Tuvalu.

“En primer lugar, los países pequeños hicieron oír nuestras voces, pero en una sala de negociación como esta, tienes a los países grandes. Así que es un caso de tipo de trato de ‘tómalo o déjalo’“, señaló. “Entonces no nos quedaba otra opción. Solo queremos trabajar con esto y tenemos la esperanza de que este diálogo salga algún resultado“.

📢 BREAKING: The #COP26 Glasgow Climate Pact has been agreed.

It has kept 1.5 degrees alive.

But, it will only survive if promises are kept and commitments translate into rapid action.#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/PtplIsVPCF

— COP26 (@COP26) November 13, 2021