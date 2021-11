Este viernes, un tribunal militar de Myanmar condenó al periodista estadounidense Danny Fenster a 11 años de prisión. El profesional fue detenido en el mes de mayo cuando trataba de salir del país.

El ex editor en jefe de la revista Frontier Myanmar fue declarado culpable de incitación a la disidencia por difundir “noticias falsas y provocativas”, además de violación de las leyes de inmigración y asociación ilícita.

Fenster es el primer periodista extranjero condenado a prisión en Myanmar desde que el Ejército birmano perpetró un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, poniendo fin a la transición democrática del país.

Esta semana fue acusado de dos nuevos cargos en virtud de las leyes de sedición y terrorismo del país, que conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua. Su juicio por estos cargos comenzará el 16 de noviembre.

Frontier Myanmar statement on conviction and sentencing of Danny Fenster

Frontier Myanmar is deeply disappointed at the decision today to convict its Managing Editor, Danny Fenster, on three charges and impose prison sentences totalling 11 years. 1/8

— Frontier Myanmar (@FrontierMM) November 12, 2021