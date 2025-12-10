“No busco puestos”: Parisi marca posición y dice que no están dispuestos a hacer coalición con Kast

El líder del PDG criticó duramente lo visto en el último debate presidencial, calificando de "infantil" y "preocupante" lo demostrado. Además, aseguró que hoy la "credibilidad" sobre Kast está en duda por su parte.

El excandidato presidencial Franco Parisi entregó su primera entrevista a CNN Prime tras quedar atrás en la primera vuelta de la elección presidencial, donde resultó tercero tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En el diálogo, el líder del Partido de la Gente calificó de “preocupante” lo vivido en el último debate previo al balotaje, asegurando que ambos candidatos “se portaron infantilmente” y en lo que expresaron se mostró que “ganó la ideología”.

“Quedó ratificado que nuestra posición de voto nulo es lo correcto”, afirmó. “La gente se dio cuenta de que se perdió una tremenda oportunidad”.

Entre los cálculos que manejan al interior del Partido de la Gente, se espera entre un 15 y un 18% de votos nulos.

Por otro lado, Parisi se refirió a la discusión en torno a los indultos presidenciales y la conmutación de penas para internos de avanzada edad o enfermos terminales, defendido por parlamentarios del Partido Republicano incluso en casos de abusadores de menores de edad.

En ese sentido, el líder del PDG comentó: “Si me dices qué es lo que va a hacer Kast como presidente, yo no sé qué va a hacer, y lamentablemente la credibilidad que tengo sobre él es cuestionable”.

Durante la entrevista el expresidenciable fue crítico con el desempeño que Kast tuvo durante la segunda vuelta, cuestionando que no hubiera removido de su rol a Jorge Quiroz, quien estuvo en la polémica por los casos de colusión de los pollos y de las farmacias.

Con todo, señaló que posiblemente Kast gane con una distancia de al menos 10 puntos porcentuales sobre Jara, pero que incluso en un escenario donde él sea presidente no se ven participando ni del gobierno ni de una coalición con el Partido Republicano y quienes ahora apoyan a Kast.

“No estamos dispuestos a hacer coalición con Kast”, dijo Parisi. “No busco puestos”. Además, agregó que si alguien del PDG quiere irse al gobierno de Kast, “le recomendaría que se fuera del PDG”.