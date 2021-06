En una nueva edición de Tolerancia Cero, el abogado constitucionalista, académico y convencional electo por el distrito 10, Fernando Atria, se refirió respecto al proyecto del retiro del 100% de los fondos de pensiones, presentado por el diputado Jorge Alessandri (UDI) y la diputada Pamela Jiles (PH).

“Ese proyecto me resulta bien vergonzoso. Es una política de tierra arrasada. De la diputada Jiles esperaríamos irresponsabilidades de este tipo, pero del diputado Alessandri, él no dice ‘tenemos este proyecto alternativo’. No, o sea, a él no le importa dejar a los chilenos sin pensiones”, acusó el constituyente del D10.

En esa misma línea, Atria especificó que lo que el diputado de la UDI está diciendo es: “se liquidan los fondos de pensiones, que queden en cero, y todos los chilenos se queden sin pensiones. Esa es una política de tierra arrasada”.

Atria calificó la situación como “irónica”. En sus palabras, “esto es la reacción a su propia campaña del terror, de la derecha, eso de que van a expoliar a los trabajadores es un invento de la propia derecha”.

El abogado constitucionalista, además, explicó el proyecto nacionalización de fondos que se encuentra en el Congreso Nacional: “los trabajadores seguirán siendo dueños de sus ahorros individuales. Cambia el órgano de administración, cambia quién administra esos fondos, pero precisamente explica que los trabajadores seguirán siendo dueños de sus cuentas individuales”.

“A mí juicio, si uno mira cómo se ha salido de sistema de pensiones de ahorro individual en otros países en que han tenido que recorrer este camino de vuelta, creo que la solución en definitiva va a ser inevitable y tiene que ser más o menos de la manera de crear un nuevo sistema que sea de seguridad social, solidario, etc.”, instó Atria.

Asimismo, rectificó que las personas debiesen decidir si migran con sus ahorros al nuevo sistema o se quedan en el sistema actual, en donde los ahorros son administrados por las AFP. “Los trabajadores que tengan su cuenta de ahorro individual en el sistema actual, tendrán la posibilidad de decidir si quedarse con sus cuentas de ahorros y pensiones o moverse con sus ahorros a nuevos sistemas. Pese a la campaña del terror de mucha gente de la derecha, que va a decir que cualquier cosa va a ser expropiación”.

Finalmente, sostuvo que “una transición de este tipo no puede ocurrir de un modo abrupto”, sino que todas las personas deben tener pleno conocimiento del proceso. Ante esto, el abogado puntualizó en la importancia de no crear fake news.