Claudio Orrego (DC) se quedó con la gobernación regional Metropolitana tras obtener un 52,71% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, dejando atrás las pretensiones de Karina Oliva (Comunes), quien acumuló un 47,29% de las preferencias.

En conversación con el panel de Tolerancia Cero, el gobernador electo analizó lo que significó esta votación a nivel país, donde Unidad Constituyente triunfó en diez de las 16 gobernaciones regionales.

Sin embargo, la victoria de Orrego estuvo también marcada por cuánto logró acaparar entre aquellas comunes que históricamente votaban por candidatos de derecha, como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea. Para esta segunda vuelta, promedió un 90% en estas comunas.

Lee también: ¿Quiénes ganaron? La lista completa de los gobernadores regionales electos en segunda vuelta

Al respecto, el ex intendente señaló que no sería el camino correcto “tener dos alternativas polares”, y que “le hace bien a Chile que haya una alternativa de centroizquierda“.

“He sido opositor a este gobierno. Nunca he votado derecha en mi vida. Y nunca he votado comunista en mi vida“, aseguró. “Lo que dice Daniel Jadue estos días me preocupa. El estatuto que le pide a la DC es lo de menos, pero el problema es el estatuto que le pide al Ejército y a las Fuerzas Armadas, cuando todos hemos planteado como principio democrático básico que no puede haber deliberación en las Fuerzas Armadas”.

Con todo, afirmó que más allá de sus perspectivas políticas deberá estar enfocado en una región “azotada por la pandemia, por la delincuencia y por los problemas ambientales“.