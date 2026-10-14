Exministro García cuestiona millonarias pérdidas de los fondos de pensiones: “Se tomaron riesgos que fueron completamente imprudentes”

El exministro de Economía y Energía, Álvaro García, abordó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual apuntó que la tasa de desocupación chilena llegue a 9,5% en 2026 y a 9,6% el 2027.

En conversación con Hoy es Noticia, el exsecretario de Estado cuestionó los proyectos anunciados por el Gobierno ligados a la promoción de puestos laborales.

En este contexto, señaló que estas iniciativas tienen un financiamiento que podría ser inferior a lo que se gasta actualmente, ya que depende de cuánto ejecuten del presupuesto anual.

“La forma en que este Gobierno ha gastado no ha fomentado el empleo hasta la fecha. Esperamos que se agilice la inversión, pero el déficit es muy grande”, comentó.

Al consultarte respecto a la iniciativa del Ejecutivo, el Plan Chile Despega, García sostuvo que la prioridad del Gobierno debería ser ejecutar la inversión que hoy existe en el presupuesto, agregando que “es el mayor impacto positivo que se puede tener sobre el empleo y, si además se ejecuta plenamente, eso va a significar que el 8% va a ser adicional a lo que se ejecute y también va a tener un impacto positivo en el empleo”.

Proyecciones del FMI y crecimiento económico

Respecto a la otra cifra del FMI, la cual advierte que la economía chilena crecerá apenas 0,6% en 2026, siendo este el más bajo desde la contracción de 6,1% de 2020, García expresó que “es una estimación coherente con prácticamente todas las que se han hecho, levemente menor a la que incluso el Gobierno ha hecho”.

El Gobierno atribuye estas estimaciones de crecimiento al bajo nivel de desempeño del rubro minero. Y en ese sentido, otro de los números del organismo internacional mantiene un crecimiento de 2,6%. Luego proyecta 2,4% en 2028 y 2,3% anual entre 2029 y 2031.

En esa línea, García agregó que “esperamos que la producción se recupere en el futuro, pero también digamos que las buenas cifras fiscales que el Gobierno puede exhibir se deben a la minería, al increíble y rápido crecimiento en el precio del cobre, que ha redundado en mayores ingresos fiscales y que le ha permitido, por lo tanto, reducir marginalmente el déficit, no por la vía de contener el gasto como se había prometido, sino por este aumento en los precios del cobre”.

Aun así, el extitular de Economía añadió que “afortunadamente, las proyecciones de inversión en el sector minero vienen creciendo de manera muy significativa en los últimos años y, por lo tanto, se espera un incremento en la producción minera“.

Caída en los Fondos de Pensiones

Esta jornada, Bloomberg informó que los fondos de pensiones chilenos registran pérdidas por US$7.700 millones en operaciones relacionadas con los movimientos de las tasas de interés en Estados Unidos.

Sobre ello, García comentó que “se tomaron riesgos que fueron completamente imprudentes. El Banco Central lo señaló así en noviembre del año pasado. Es insólito que las Administradoras de Fondos de Pensiones no hubieran tomado los debidos resguardos y se hubieran deshecho de posiciones que implicaron una pérdida gigantesca para los pensionados”.

“Afectó fundamentalmente a los que se van a pensionar pronto, Fondo D y E, que ya este año han perdido el 10% de su capital. Esos son años de cotización”, agregó.

El también economista añadió que esta “es una pérdida que es inducida por la administración de las pensiones, pero que la pagan los pensionados y eso es lo grave. Es a mi juicio una muy mala decisión de los administradores de las AFP, pero también habla de una inadecuada supervisión a la canasta de inversiones de las AFP, porque habiendo el Banco Central levantado el resguardo, lo natural es que la supervisión de las AFP también hubiera actuado”.

“La solución al problema es que las AFP inviertan de manera más prudente de lo que lo han hecho y es una responsabilidad fundamentalmente de la AFP y del organismo supervisor de ellas”, dijo, y sobre el rol de los pensionados, señaló que “el pensionado desgraciadamente solo sufre las consecuencias“.