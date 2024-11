“Es escabroso”, “tiene paralizado al Gobierno” y “crisis política”: Sharp y la gestión del Caso Monsalve en La Moneda

El alcalde de Valparaíso y excompañero de militancia del Presidente Boric abordó en CNN Prime su visión sobre el desempeño del Gobierno tras la denuncia por abuso sexual y violación contra el exsubsecretario del Interior.

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, se refiere en CNN Prime al denominado Caso Monsalve, a la autocrítica de su sector tras las elecciones municipales y a la relación con el Frente Amplio.

Consultado sobre cómo evalúa el manejo del Gobierno y si debió Monsalve haber salido de la Subsecretaría del Interior, apenas haber conocido la denuncia por abuso y violación hacia una funcionaria de gobierno, Sharp expresó: “Es un caso escabroso. Lo que no quiero ser ahora es general después de la batalla. Lo que sí creo es que la forma en que se manejó este caso, no solamente por lo que uno ha podido acceder a través de los medios, le ha provocado un daño muy grande a la víctima y su familia, que es, a mi juicio, lo más importante, sino que además ha generado una crisis política en el gobierno. Independiente de que no haya habido cambio de gabinete, es indudable la crisis política que hoy existe”.

El jefe municipal señaló que la situación es grave, debido a que era la autoridad encargada de la seguridad. Sobre este punto, la periodista Mónica le preguntó si considera que los hechos que precedieron la salida de Monsalve se podrían catalogar como “privilegio”, lo cual Sharp concedió, complementando:

“Genera una crisis política, en el más profundo sentido de la palabra. No solamente paraliza al gobierno y a la discusión política respecto a los temas grandes, sino que también aleja profundamente a la gente de las decisiones y del gobierno, en definitiva”.

Desde su perspectiva, los hechos no solamente han impacto en lo político, sino que también a las instituciones que están a cargo de la percusión del delito.

Finalmente, respecto a la declaración del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el fiscal Xavier Armendáriz, planteó que es la Fiscalía quien debe determinar si existen o no inconsistencias.

“Me parece que, evidentemente, una declaración de un presidente de la República y la máxima autoridad del país tiene que hacerse de forma precisa, excelente y con absoluta circunscripción a los hechos, porque lo que está en juego en esa declaración no es poco. Yo no sé si todo el mundo le ha tomado el peso a aquello, que un presidente de la República, cualquiera sea, declare en un juicio de estas características”, cerró.