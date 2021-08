El gobierno de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó las atribuciones de los delegados presidenciales y sostuvo que significan un obstáculo para el proceso de descentralización del país.

En conversación con CNN Chile, la autoridad detalló que ” el gobernador electo hoy tiene funciones normativas, administrativas, presupuestarias, de calificación y coordinación y tiene competencias derivadas del ministerio de Economía, Transporte y Minvu, además de ser quien preside el Consejo Regional”.

“Convivimos con la figura que se crea en el proceso de descentralización que es el delegado presidencial, que se encarga de la coordinación de la fuerza pública y supervigila el funcionamiento de los servicios públicos”, dijo.

En ese contexto, criticó que “se dan situaciones absolutamente anacrónicas, por ejemplo, el que si yo me quiero reunir con un director de servicio o con un seremi, tengo que pedirle permiso al delegado presidencial en circunstancias de que nosotros somos autoridades electas democráticamente”.

“No procede que tengamos que pedirle autorización a una autoridad que está designada del nivel central”, añadió, y afirmó que esto “significa un entorpecimiento” en el desempeño de sus funciones.

“Por cierto que ralentiza y entraba, más aún en una región que tiene enormes asimetrías materiales, porque la focalización de recursos y disponibilidad de instrumentos productivos están en la centralidad de nuestros programas y del propósito de mejorar la calidad material y espiritual de la población que vive en la región”, agregó.

Debido a lo anterior, aseguró que “la experiencia del proceso de descentralización es bastante parecida a la que sufre el proceso constituyente en sus inicios, un proceso constituyente que sufre un montón de trabas desde el punto de vista administrativo, del funcionamiento físico, incluyendo el tecnológico, no son pocos los gobernadores regionales que denuncian falta de disponibilidad física para poder funcionar”.

Finalmente, señaló que “aquí no se trata de personas, no es un conflicto entre el gobernador regional de Valparaíso y el delegado presidencial Martínez, sino que este es un problema estructural. No existe ninguna posibilidad de descentralizar de manera efectiva el país si es que tenemos un celador al lado”.