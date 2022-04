En su intervención ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ratificó el término del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la condonación de la deuda. “Alivianaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado”, aseguró.

En conversación con CNN Chile, el ex ministro de educación, Raúl Figueroa, señaló este jueves que, “si se condona el CAE, ¿cuál es la señal que se está dando? Los que ya pagaron, ¿se les va a devolver ese dinero? Yo creo que no, sería ridículo” (…) La condonación vale US $10 mil millones y estamos en un momento importante en términos financieros para el país”.

“Cuando se condona una deuda significa que otras personas asumen el pago de esa deuda, no es que nadie la pague. Entonces, en vez de darles una solución específica a quienes deben pagar y facilitar ese pago, estamos diciendo que otras personas, que ni siquiera se beneficiaron de esos estudios, van a tener que contribuir, a través de sus impuestos u otras lógicas, al pago de esa deuda”, agregó.

Cierre de colegios

El martes de esta semana, el ministro Ávila se refirió al cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia y dijo que cree que “efectivamente nos equivocamos”.

“La falta de socialización en dos años fue muy grave, afectó, por eso es por lo que nosotros apostamos por la presencialidad, el presidente (Gabriel Boric) lo dijo; las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar”, agregó.

Consultado sobre el tema, Figueroa dijo que “Chile, a pesar toda la resistencia que tuvimos desde el punto de vista político, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en efectivamente lograr abrir sus establecimientos educacionales”.

El ex secretario de Estado recalcó que los esfuerzos del ex Gobierno para abrir los establecimientos fueron “fructíferos y fue una política fundamental que llevamos adelante, la cual, incluso, llegó a ser reconocida a nivel internacional por Unicef, Unesco y el Banco Mundial”.

“Si bien el ministro Ávila no era autoridad en ese tiempo, su sector, que en ese tiempo era oposición (…), hizo todo lo posible para que los colegios no abrieran. Presentaron cuatro proyectos de ley que impedían la apertura y una acusación constitucional en contra mía por insistir en la apertura de colegios”, agregó.

Figueroa sostuvo que “lo que queda en evidencia con las declaraciones del ministro (…) es que, lamentablemente, un grupo importante del espectro político en Chile, marcado por quiénes eran oposición en ese tiempo, utilizó el cierre de los colegios con un objetivo político y conocían el daño que eso iba a causar”.

“El cierre de los colegios se llevó adelante sobre la base de la información disponible, pero lo complejo fue la reapertura y es ahí donde (…) la oposición de la época tuvo un rol nefasto a la hora de hacer el esfuerzo de reabrir, ya que generaron un temor adicional en la ciudadanía, a mí me tildaron de asesino”, aseguró.