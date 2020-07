Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados vota el proyecto de reforma constitucional que busca permitir, en el marco de la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales, retirar hasta un 10% de sus ahorros en los fondos de pensión en las AFP.

Al respecto, el diputado independiente Pepe Auth adelantó que “de todas maneras” votará en contra de la iniciativa, pues “hay alternativas mucho mejores para responder a la crisis, podríamos ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia, postergar los créditos hipotecarios, más estudiantes en gratuidad”.

“Hay muchas otras alternativas que no dañan la pensión futura y que no instalan la idea de que el ahorro que está preservado exclusiva y obligatoriamente para tu pensión a la hora de jubilar, pueda ser usado en emergencias. Porque si es usado para la crisis de la pandemia, ¿por qué no va a ser usado para una recesión económica? ¿Porqué no va a ser usado después de un terremoto?”.

En ese sentido, el parlamentario -actualmente en la bancada de la Democracia Cristiana como independiente- afirmó que “eso conspira contra todo lo que estábamos haciendo”, señalando que la discusión en relación a mejorar las pensiones va en sentido contrario a estar haciendo retiros como este u otros.

Respecto a la propuesta del gobierno, que incluye un crédito sin interés real, Auth dijo que “es un préstamo solidario” y que “en la práctica el Estado está subsidiando ese préstamo”.

“A mí me preocupa que esto venga de gente de centro-izquierda que cree en la seguridad social, en que hay que aumentar el ahorro, que hay que meter un componente solidario, incorporar al Estado con mayor responsabilidad. Y esto va en el sentido contrario“, añadió el diputado.

Finalmente, el parlamentario aseguró que para él “es muy difícil votar contra algo que es tan popular”, pero que estaba convencido de que este era un proyecto de reforma “malo para el futuro”.

“No estoy dispuesto a eso. No habría votado tampoco la creación del nuevo sistema con Piñera si se hubiera votado, aún cuando eso significaba más plata para el bolsillo y seguramente era muy popular. Tampoco votaría la pena de muerte que es muy popular, mayoritaria seguro, pero hay cuestiones que tienen que ver con principios”, concluyó.