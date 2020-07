Pese a que este invierno es uno de los más lluviosos en los últimos años, la Dirección Meteorológica advirtió que las precipitaciones aún arrastran un déficit de aguas caídas del 30% respecto de un año normal en Santiago.

En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, reconoció que la cantidad de agua es superior a años anteriores, pero que aún falta mucho para superar la sequía.

“Hemos mejorado mucho la cantidad de nieve. Tenemos en Santiago más o menos dos o tres veces la cantidad que teníamos el año pasado. Pero todavía estamos muy lejos de lo que hay en un año normal”, señaló a CNN Chile.

“Todavía estamos en una situación de mucha sequía, pero tenemos que esperar julio y agosto. En los tres meses de invierno se produce el 70% de la lluvia que hay en cada año”, añadió.

Luego, detalló: “En lo que refiere a los embalses, todavía estamos muy bajos. En el caso de El Yeso, que es el que le da el agua a Santiago, estamos en la mitad de su capacidad. En el caso de Los Aromos, que le da el agua a la Región de Valparaíso, sólo tenemos el 15% y estamos muy lejos de lo que tuvimos el año pasado. Así que todavía falta mucho para poder tener una cantidad de agua que nos dé tranquilidad”.

En cuanto a la cantidad de nieve caída, se mostró positivo: “En los embalses de riego tenemos bastante menos de lo que tenemos en un año normal, pero tenemos una reserva de nieve que nos va a ayudar a ir llenando los embalses y a que los ríos en primavera tengan mucho más agua que la que tuvieron el año pasado”.

Sobre los daños que ha provocado el frente de mal tiempo, señaló: “Afortunadamente la infraestructura mayor ha funcionado bien, en los controles aluvionales de la quebrada de San Ramón y de Macul. Los problemas han sido puntuales, debido a escasez de colectores de aguas lluvia y por vecinos que utilizan mal los alcantarillados”.

En cuanto a las inundaciones que se repiten desde hace décadas en la Región Metropolitana, sostuvo: “Hay un déficit histórico en los colectores de aguas lluvias. En Santiago sigue creciendo la urbanización, eso va eliminando la absorción que puede tener el suelo naturalmente. Además, con el cambio climático llueve menos, pero cuando llueve, llueve más concentrado”.

“Lo que hay que hacer es un plan maestro de aguas lluvias, hoy nosotros estamos diseñando para 40 ciudades en Chile. De acuerdo con la ley el Ministerio de Obras Públicas no puede colaborar, en esas tareas, mientras no haya un plan maestro. Mientras no haya plan, la conducción está en manos de las municipalidades”, finalizó.