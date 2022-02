Este domingo, el Servicio Electoral (Servel) decidió disolver al Partido Progresista (PRO) tras no alcanzar la representación mínima requerida en el Congreso para su continuidad.

Pese a lo ocurrido, desde el movimiento aseguraron: “Creemos que la militancia es un ejercicio diario, que va más allá de la legalidad institucional que se requiere para participar de una elección”.

“Esto no se ha terminado. Las, los y les Progresistas seguimos de pie, empujando las grandes transformaciones que Chile necesita y defendiendo la más grande de todas: una nueva Constitución que nos permita avanzar en justicia social”, agregaron en una publicación realizada en su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, expresó en Noticias Express de CNN Chile que “somos políticamente inmortales, porque nuestra batalla es mucho más grande que nosotros mismos, no es la batalla mía ni la del Partido Progresista”.

“Aprovecho de agradecer el rol de los gobernadores, concejales, alcaldes, parlamentarios que se eligieron, que acompañaron al Partido Progresista durante más de 10 años con dos misiones: Terminar con el duopolio y una nueva constitución, un momento constituyente para menos desigualdad y más justicia social. Esas dos metas se cumplieron”, expresó el líder del PRO.

ME-O indicó que “efectivamente, en la última elección tomamos una decisión muy dura, peleando con algunos fiscales corruptos, nos costó y nos costó el partido. Nos costó inscribirnos de la peor manera, en algunas partes no pudimos, en otras sí, fue todo muy a destiempo, hicimos unidad, alianzas y estamos contentos, porque vamos a seguir en una batalla más grande“.

“Tengo una convicción. Creo que hay que hacer un movimiento progresista con ejes de cambio (…) Entonces, vamos a seguir, no sé si con los mismos o con gente nueva”, señaló. “Llamo a los chilenos y chilenas a no aflojar, el cambio no está logrado, no hemos logrado el cambio, queda mucho por hacer”.

“De algún modo queríamos este camino, sabíamos que al inscribir un proyecto presidencial para garantizar que no ganara la ultra derecha, donde había serios riesgos de que ganara Piñera a través de sus marionetas, efectivamente sabíamos y ocurrió lo que temíamos, de que podíamos estar muy fuertes en el debate presidencial y muy debilitados en el debate parlamentario“, agregó.

Enríquez-Ominami recalcó en que “a la dirigencia del PRO y a mí, nunca nos movieron los cargos (…) No estamos aquí por cupos, a pesar de las campañas de infamia, mentiras que se escriben. No es cierto, nunca hemos estado por cupos ni por cargos, siempre hemos estado por convicciones y el PRO ha terminado su ciclo histórico, el PRO fue útil para terminar con la Concertación y la derecha, que tenían un cogobierno vergonzoso. Eso terminó y somos parte también del nuevo Chile y lo haremos con las mismas convicciones -probablemente- bajo otra configuración“.