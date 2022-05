La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, conversó con CNN Prime acerca de los últimos trabajos que está realizando la instancia para entregar una propuesta de nueva Constitución que será votada en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

La convencional analizó el momento actual de la CC, el caso Rojas Vade, las críticas que ha recibido el trabajo constituyente y el tiempo óptimo que hubiera necesitado la Convención para entregar el borrador de la nueva Constitución.

Revisa los momentos destacados a continuación.

1. “No podemos desmerecer todo el trabajo que se ha hecho”

“A mí no me gusta mucho polemizar, no es mi forma de ser, creo que todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, pero no podemos desmerecer todo el trabajo que se ha hecho, que este ha sido un proceso democrático, que hemos respetado los altos quórums y también no ha sido fácil ponernos de acuerdo, eso hay que reconocerlo y sin embargo, lo hemos logrado y cada uno de esos artículos es el resultado de un proceso arduo de trabajo y de mucho diálogo al interior. Bienvenidas todas las críticas, bienvenidas todas las sugerencias, han estado siempre todos los canales abiertos”.

2. “No es el fin de la Convención trabajar en función de las encuestas”

“Las encuestas son valiosas porque nos ayudan a ver cómo seguimos mejorando, pero no es el fin de la Convención trabajar en función de las encuestas. Yo creo que eso es muy importante, tenemos un mandato muy acotado, nos quedan seis semanas y nuestro mandato es terminar el borrador en la fecha y poder informar a las personas lo más que podamos, en el tiempo que tenemos, acerca de la propuesta”.

3. “Hemos tenido meses con muchas críticas negativas y poco constructivas sobre el trabajo que hemos hecho”

“Seguimos trabajando para terminar el borrador, más allá de las críticas, los comentarios. Nuestro mandato es terminar y claro, en el fondo de mi corazón me alegro que hayan críticas positivas, porque hemos tenido meses con muchas críticas negativas y poco constructivas sobre el trabajo que hemos hecho con tanto esfuerzo”.

4. Caso Rojas Vade: “Atentó contra la fe pública y contra nuestra propia imagen”

Consultada por el caso de Rodrigo Rojas Vade y la opinión de la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, Quinteros señaló que fue una situación “muy dura. Atentó contra la fe pública y contra nuestra propia imagen. Pasamos todos al mismo saco”.