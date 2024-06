Carmona dice que el Gobierno no le explicó por qué Lagos fue removido y destaca llamados de apoyo desde Socialismo Democrático

Molestia ha causado dentro del PC la remoción de Juan Andrés Lagos como asesor de la Subsecretaría del Interior. El presidente de la colectividad dijo a CNN Chile que desde el Gobierno no explicaron la decisión, pero indicó que no es una persona que se aleje de su relación con el Ejecutivo.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sostuvo el Gobierno no le explicó por qué Juan Andrés Lagos fue removido como asesor de la Subsecretaría del Interior, pero precisó que esta no es una obligación del Ejecutivo.

¿Qué pasó?

Ayer, se informó que el Gobierno removió al líder del Partido Comunista (PC) de su función como asesor de la subsecretaría por supuestas diferencias de Lagos con la cartera encabezada por la ministra Carolina Tohá respecto a determinados temas de contingencia, como la situación en Venezuela y el crimen de Ronald Ojeda, su “solidaridad” con Daniel Jadue y una presunta demanda de salida parte de abanderados de Socialismo Democrático.

Este jueves, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, el ahora exasesor descartó dichas situaciones e indicó que esos argumentos están basados en una persecución mediática, lo cual se habría potenciado con presiones al presidente Gabriel Boric por parte de personeros de derecha.

Sin embargo, manifestó que “nunca” que se le indicó que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con su salida.

Reacción de Carmona

Horas después, en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile, el timonel del PC comentó que a 24 horas de la salida de Lagos, aún no ha sido contactado desde el Gobierno para recibir explicaciones por lo ocurrido. Pero, precisó que esto no es una obligación.

En ese sentido, indicó que la situación tiene relación con que Juan Andrés Lagos es militante y dirigente de una colectividad del Ejecutivo y que las especulaciones del motivo apuntan a un debate formado por exigencias de partidos opositores.

Al respecto, intentó desdramatizar diciendo que “ya no la tuvimos (la explicación), lo que venga después va a ser parte de la vida“.

Pese a ello, Lautaro Carmona destacó y agradeció públicamente los llamados de apoyo que recibió por parte del presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, y del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos. Ambas colectividades de Socialismo Democrático, coalición que tendría relación con la remoción del exasesor.

Aun así, el presidente del PC fue enfático: “No soy una persona que se aleje de su relación del Gobierno. Tengo relaciones que incluso superan la cotidianeidad, toda vez que hay militantes nuestros en trabajo de Gobierno. No tengo ninguna explicación, ningún adelanto, si se trata de esto o ‘nosotros no sabíamos qué…’. Nada parecido”.

“Entonces, ¿qué es lo que se conoce públicamente? Que ha habido una campaña, particularmente de la derecha, por descalificar a Juan Andrés Lagos por la posición política que él tiene, por las opiniones, y él tiene posición política en el marco del Partido Comunista, era uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista, malamente va a tener una opinión que sea contradictoria con la esencia de nuestra formalización”, continuó.

Finalmente, confesó que militantes comunistas le han consultado respecto a esta situación con Juan Andrés Lagos.