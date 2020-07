Este miércoles y en una rápida votación la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos en las AFP. La votación ha sido calificada como una derrota para el gobierno, dado a los intentos por revertir el resultado con una mejor propuesta.

En el oficialismo, la discusión previa apuntaba a presiones desde distintos sectores de la coalición para modificar los 13 votos que habían permitido la aprobación en general del proyecto. El diputado Andrés Celis (RN) indicó a Diego Schalper (RN) como uno de los que incluso habría ofrecido cargos por cambiar de parecer.

Uno de los diputados que sí cambió su votación, pero a favor del proyecto, fue Jorge Durán (RN). En conversación con CNN Chile el parlamentario señaló que anteriormente se había abstenido tras ser interpelado desde el gobierno para que esperara el paquete de medidas anunciado este martes, pero que tras conocer la propuesta se decantó por votar a favor.

“Cuando ayer escuchamos la propuesta del Ejecutivo, que se valora el esfuerzo, pero a la ciudadanía no le satisfizo, escuchamos cacerolazos, me llamaron en mi distrito amigos, vecinos, que me decían ‘Jorge, nuevamente quedo fuera, por qué no se abren a la posibilidad que la gente decida’, lo cual es de toda lógica. Chile merecía darle esa oportunidad”, dijo el diputado de Chile Vamos.

Asimismo, el representante de comunas como Conchalí, Renca, Quinta Normal y Cerro Navia agregó que el permitir retirar parte de los fondos individuales no se hace sino en el contexto de la pandemia que cruza el mundo.

“No estamos viviendo en un periodo en que se hace un ofertón, estamos en un periodo de pandemia, una de las peores crisis de nuestro país, y la gente está pasando hambre y necesitaban que los parlamentarios le dieran esa oportunidad“, añadió el legislador.

Presiones en el oficialismo

Por otro lado, el parlamentario ahondó en la estrategia que habría adoptado parte del oficialismo con el fin de evitar la aprobación del proyecto de reforma, sobre la que señaló que “no se pueden forzar posturas ni una votación determinada”.

Asimismo, Durán ha apuntado contra el jefe de asesores del presidente Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, ex ministro y uno de los fundadores de Libertad y Desarrollo, y del senador Andrés Allamand (RN).

“Todos sabemos cómo (Larroulet) opera en las sombras y cómo estuvo de alguna u otra forma tratando de intervenir a través de determinados parlamentarios, al parecer, presionando para que esto se votara de otra manera”, dijo.

Además, agregó que en dichas presiones se habría planteado un escenario en que “estás conmigo o contra el gobierno”. “Por favor, que el señor Larroulet deje de influenciar, de tratar de imponer su dogma, que viene del instituto Libertad y Desarrollo, que trata de marcar la pauta a los parlamentarios de cómo votar o cómo actuar”, concluyó Durán.

