Por cuarto día consecutivo se registraron más de 7.500 contagios de COVID-19 en el país, mientras que esta jornada el Colegio Médico presentó una propuesta de nueva estrategia para contener la pandemia.

En conversación con CNN Chile, el ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows manifestó que “estamos en una situación crítica, las cifras son muy desalentadoras, sobre todo pensando en que el sistema hospitalario y las camas UCI están colapsados”.

“Este aumento que tuvimos, estas últimas cifras que hemos tenido representan que en una o dos semanas más va a haber aún más requerimientos de camas UCI, por lo tanto, estamos pasando por un período muy complejo y creo que hay que tomar medidas más drásticas que solamente volver a la Región Metropolitana a la fase 1“, dijo.

La ex autoridad manifestó que está de acuerdo con algunas propuesta del gremio médico, como reformular el Plan Paso a Paso, suspender el pase de movilidad, nueva gobernanza y el cortocircuito epidémico.

“Cuando se toman medidas drásticas, las medidas pueden ser tomadas por un tiempo acotado y en ese sentido, dos o tres semanas como lo que está proponiendo el Colmed parece un tiempo razonable. La idea de eso es hacer un párele que permita disminuir significativamente la transmisibilidad del virus, esto no es distinto de lo que se ha visto en otros países que se han enfrentado con alzas muy significativas de casos”, explicó.

En tanto, con respecto a la polémica que generaron los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, hacia el personal de Salud, expresó que este “lo que debiera hacer es tratar de conducir la respuesta a la crisis siendo una persona que convoque a los distintos sectores y que conduzca“.

“Creo que además tiene que ser una buena persona para comunicar riesgos, entonces yo diría que el error del ministro ha sido en dos sentidos: uno, mala comunicación de riesgos porque se ha centrado mucho en tratar de destacar lo bueno de la vacunación, que efectivamente ha sido bueno, pero no ha puesto énfasis dónde estamos fallando y llamando a la gente a cambiar algunas conductas que son más riesgosas y también poner más ojo en las fiscalización de ese tipo de conductas”, sostuvo.

“Y por otra parte, de convocar internamente a los actores de tal manera de generar un diálogo. Aquí cuando a uno como autoridad le toca que hay gremios que están peleando, la responsabilidad de abrir el diálogo y acoger es de la autoridad, entonces el ministro se enfrasca en criticar algunos dirigentes gremiales o en hacer ejemplos como el del fin de semana, simplemente son cosas que no caben”, agregó.

Finalmente, Burrows aseveró que “lo que necesitamos es un ministerio convocante, que conduzca, que tome decisiones y que haga prevalecer una visión sanitaria del manejo de la pandemia y que no ceda ante las presiones de actores económicos porque no va a haber recuperación económica posible si no somos capaces de controlar la epidemia”.