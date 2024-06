Presidente Boric llama a legislar con urgencia la reforma previsional: “Espero que se vote a principios de julio”

En entrevista exclusiva con CNN Chile Radio, el mandatario descartó respaldar una fórmula distinta al 3-3 de la cotización adicional. También, rechazó su apoyo a un eventual nuevo retiro de las AFP.

El presidente Gabriel Boric llamó a los parlamentarios a “legislar con urgencia” la reforma previsional que ha tenido un lento avance en el Congreso Nacional.

Este viernes, en entrevista exclusiva con CNN Chile Radio, el mandatario abordó la compleja tramitación que ha tenido la iniciativa de pensiones en el Parlamento, donde incluso voces oficialistas, como diputados del Partido Por la Democracia (PPD) han advertido que impulsarán un nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) si la reforma no avanza.

“No me sorprende en absoluto que se planteen este tipo de iniciativas. Este es el séptimo retiro que se plantea y no debiera ser sorpresa. Yo por eso hago un llamado a legislar con urgencia y a, en la Comisión de Trabajo del Senado, sacar adelante la reforma de pensiones en donde todos tienen que moverse un poco para poder llegar a un acuerdo que sea principalmente bueno para la gente, no el cálculo de si gana el gobierno, gana la oposición, si le doblamos la mano respecto a la solidaridad, sino que gane la gente respecto a esto”, afirmó.

“Que se vote principios de julio”

El jefe de Estado además fue enfático en reiterar los “efectos negativos para la economía” que tienen los retiro de las AFP.

También, descartó una fórmula distinta al 3-3 de distribución de cotización adicional: “Nosotros partimos planteando que el 6% de la nueva cotización debiera ir a mecanismos de solidaridad, nos dimos cuenta de que por realismo político eso no flotaba, más allá de que yo sigo creyendo que es lo correcto y es donde debiéramos avanzar, pero, por lo tanto, cedimos y hoy día estamos en un 3-3. Yo considero que esa es una cifra bastante razonable”.

Finalmente, el mandatario manifestó que ha conversado con el presidente de la Comisión de Trabajo del Senadio, Iván Moreira, para que la reforma “se vote a principios del próximo mes, a principios del mes de julio, y que se llegue a una fórmula de consenso que esté pensada por sobre todo la gente”-

“A la gente no le interesa si acá ganó la derecha, ganó la izquierda, el Gobierno o la oposición. Le interesa que mejoren las pensiones y en función de eso yo espero que logremos una mejor vida”, sentenció.