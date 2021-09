La Convención Constitucional aprobó en general su reglamento y ahora el quórum de 2/3 deberá ratificarse por mayoría simple al interior del órgano. Los convencionales tienen un plazo acotado para presentar indicaciones cara a la votación en particular.

En conversación con CNN Chile, el constituyente Fuad Chahín (DC) expresó que tras lo anterior “la Convención empieza una etapa distinta, estamos cerrando ya todo lo que es el proceso de generación de normas y de órganos para el funcionamiento de esta Convención. Recordemos que no teníamos ni siquiera las reglas más básicas de funcionamiento ni ningún órgano salvo la presidencia y la vicepresidencia y eso nos impedía poder desarrollar el trabajo que los chilenos esperan”.

“Por eso creo que hay una buena noticia, se han aprobado en general los 4 reglamentos más importantes de la Convención, ya se había aprobado el de Presupuesto y administración y ahora el reglamento general, de ética, consulta y participación indígena y participación popular”, dijo.

Lee también: CEP: 13% expresa que le gustaría que Boric fuera presidente y un 11% Sichel

En ese sentido, reiteró que “a mí me parece que hay una buena noticia, que la Convención está avanzando, está desarrollando sus procesos, que ha tenido muchas dificultades y problemas, pero es capaz de sortearlos y eso nosotros nos tiene muy tranquilos”.

Con respecto a la aplicación del quórum de 2/3, afirmó que ” este no es un debate jurídico como algunos han querido plantear, es un debate político, porque jurídicamente no hay duda que los quórum que estaban en el artículo 133 de la Constitución priman por sobre decisiones que nosotros podamos tomar en la Convención, tenemos marco”.

“¿Qué es lo importante de esos quórum? Cómo vamos a aprobar las normas constitucionales, porque eso no es una formalidad, eso tiene que ver con el tipo de Constitución que un país requiere. El país no requiere una Constitución donde una mayoría relativa se imponga a una minoría relevante por mayoría simple o mayorías que no sean altas”, sostuvo.

Lee también: Vicepresidentes adjuntos de la Convención fueron citados a declarar por el caso Rojas Vade

“Necesitamos una Constitución que realmente sea una casa común, que represente los grandes acuerdos como sociedad, que represente las instituciones y las reglas de convivencia para poder construir un horizonte compartido y por eso que nosotros creemos que la regla de los 2/3 sobre una hoja en blanco nos ayuda a que tengamos una Constitución transformadora, porque partimos de una hoja en blanco, pero no es una Constitución de revancha ni sectaria y por lo tanto nos estimula a construir grandes acuerdos“, añadió.

Además, aseguró que “lo que es indiscutible es que las normas constitucionales se tienen que aprobar por 2/3, si es que no hay indicaciones y queda aprobado con lo que se votó ayer. Si es que hay indicaciones se va a zanjar la próxima semana, el reglamento va a ratificar lo que tiene que ser la Constitución y es bueno que así ocurra porque así nos evitamos tener que ir a la Corte Suprema, creo que no es buena señal que tengamos que ir porque dilata el cronograma de lo que se viene”.

“Hay algunos que están obsesionados con que el artículo 94 se tenga que votar por 2/3, eso obliga a que la Corte Suprema tenga que resolver esto, a mí me parece que eso es innecesario, no solo por un tema de dilación de tiempo, sino que también porque crea una situación política e institucional compleja donde que hay que recurrir a órganos jurisdiccionales para que en definitiva resuelvan un problema político que la Convención Constitucional no es capaz de ratificar lo que dice la Constitución”, agregó.

Finalmente, el constituyente se refirió a los dichos del presidente Sebastián Piñera con respecto al derecho de los padres a educar y aseguró que “es de un aprovechamiento y oportunismo político que de verdad es de una irresponsabilidad enorme para cualquier dirigente político, más aún para el Presidente de la República”.