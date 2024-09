Fernando Atria respalda acusación constitucional contra Vivanco y Matus: “Si no se configura, no tiene sentido que haya”

Parlamentarios del PS manifestaron la intención de acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. Esto tras revelarse que mantuvieron chats con Luis Hermosilla, abogado imputado por delitos de corrupción en el Caso Audios.

El abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, respaldó que los ministros Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus sean acusados constitucionalmente en el marco del Caso Audios.

¿Qué pasó?

Diputados del Partido Socialista (PS) manifestaron la intención de presentar un libelo en el Congreso en contra de los ministros de la Corte Suprema. Esto tras revelarse conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que tuvieron en distintas instancias con Luis Hermosilla, abogado que está en prisión preventiva tras ser formalizado por comisión de presuntos delitos de corrupción, en el marco del denominado Caso Audios.

La instancia se dio después de que se dio cuenta durante el fin de semana pasado, chats entre Vivanco y Hermosilla donde evidencian posible tráfico de influencia en el Poder Judicial.

¿Qué dijo Atria?

Este lunes, en entrevista con CNN Chile Radio, se le preguntó al abogado constitucionalista si, en este caso, cree que se configuran argumentos para acusar constitucionalmente a ambos ministros de la Corte Suprema.

“Yo creo que, por cierto, que estamos reaccionando, sobre todo en el caso de Vivanco, a una conversación que se supo y, por cierto, que uno puede allegar más información, etcétera, pero en principio a mí me parece que, si no se configura en un caso como este, entonces no tiene ningún sentido que haya acusación constitucional”, contestó.

“O sea, por supuesto que hay que mantener un cierto espacio para decir ‘bueno, en esto hay que informarse más, hay que investigar’. Todo eso vale, pero el hecho que se ha conocido es demasiado grande, y yo creo que si no hay una reacción como esa, lo que se está significando con eso es ‘bueno, no es tan grave’”, finalizó.