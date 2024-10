“Bien fuera de lugar”: Aedo rechaza solicitud de inhabilidad de Vivanco a 62 diputados que la acusan constitucionalmente

La defensa de la ministra suprema acusó a más 60 diputados de renunciar al actuar de forma imparcial frente al libelo en contra de su representada. “Yo tengo el deber de acusarla constitucionalmente, porque siento que ha faltado gravemente a la probidad”, contestó el parlamentario en CNN Chile Radio.

Eric Aedo (DC), segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazó la solicitud de inhabilidad que hizo la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en contra de más de 60 diputados que la acusan constitucionalmente.

¿Qué pasó?

La semana pasada, la defensa de Vivanco ingresó un escrito ante el Congreso Nacional para defender a su representada de la acusación constitucional. En uno de los argumentos, esgrime “ausencia de imparcialidad” en el caso de 62 diputados, quienes durante este periodo han emitido opiniones respecto al actuar de la jueza.

“En el presente caso, la ausencia de imparcialidad se ha materializado principalmente en dos situaciones, por un lado, en la infracción a lo dispuesto en el artículo 52 N.º 2 al presentar acusaciones que exceden los 20 H. Diputados; y, por otro lado, en función de opiniones de diversos Diputados que han emitido juicios previos respecto de las presentes acusaciones constitucionales, dando cuenta que han renunciado a actuar de forma imparcial”, dice el escrito.

Entre los mencionados están integrantes de las bancadas oficialistas, pero también de oposición, como la Democracia Cristiana (DC), Evolución Política (Evópoli), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido Republicano (PLR), hasta del Partido Social Cristiano (PSC).

De este modo, la defensa de Vivanco solicitó que los 62 diputados sean inhabilitados para la votación de la acusación en contra de la magistrada.

Reacción de Aedo

Este lunes, en entrevista con CNN Chile Radio, se le consultó al diputado Eric Aedo por la petición de Vivanco. “Me parece que el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución de Chile. Así que me parece que es parte de su derecho a pataleo. Pero dicho eso, lo segundo que quiero decir es que me llama muchísimo la atención esta petición de inhabilitar a 62 diputadas y diputados, porque en realidad lo que la Cámara de Diputadas y Diputados hace es simplemente ver la admisibilidad de las acusaciones constitucionales”, respondió.

Bajo ese punto, el parlamentario comentó que la acción que pide la magistrada apunta a “alguien que va a tomar una decisión más bien como jurado, y eso compete al Senado en el caso nuestro. Por tanto, me parece bien fuera de lugar esta petición de inhabilidad“.

“Y lo tercero, en la misma línea, es que la República de Chile establece que la Cámara de Diputadas y Diputados es la Cámara política. O sea, lo que se hace en la Cámara de Diputadas y Diputados es hablar de política y emitir juicios políticos y hacer reflexiones políticas. En ese sentido, nada de lo que hemos dicho es un atentado en contra de los derechos de ninguno de los ministros de la Corte Suprema. Hemos expresado nuestra opinión. De hecho, la facultad que nos entrega la propia Constitución y la ley es que podemos acusar a los ministros de la Corte Suprema”, añadió.

De este modo, Aedo recalcó que, los diputados, son los únicos que están llamando a acusar a los ministros de la Corte Suprema. “No lo puede hacer el Senado ni otros espacios del propio Estado. Constitucionalmente, me refiero, porque claro, si un ministro de la Suprema comete delitos, obviamente que tiene que actuar la Fiscalía, que es el caso de lo que está sucediendo con la ministra Vivanco”, sentenció.

Es así que el diputado insistió que él tiene el “deber” de acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierrre Matus, “porque siento que han faltado gravemente a la probidad”.