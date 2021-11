El secretario general del Colegio Médico, el Dr. José Miguel Bernucci, se refirió a la medida anunciada por el Minsal para las personas mayores de 45 años, quienes necesitarán su dosis de refuerzo para poder utilizar su Pase de Movilidad.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, Bernucci precisó que más allá del Pase de Movilidad, la dosis de refuerzo es altamente efectiva para no enfermarse gravemente de COVID-19 y reducir el riesgo de hospitalización. “Si analizamos los datos, el refuerzo o tercera dosis está siendo muy efectiva tanto en las mediciones de niveles de anticuerpos que está produciendo en las personas, así como también en los resultados clínicos, donde las personas que están recibiendo el refuerzo están teniendo mucho menos incidencia de enfermedad grave, de hospitalización y de ingreso a UCI”, dijo.

“El Pase de Movilidad lo vemos como la necesaria protección que requieren las personas para intentar no contagiar o no contagiarse en lugares comunes y, además, como una forma de incentivar a que las personas puedan administrarse esta tercera dosis. Más allá del Pase de Movilidad, hacemos un llamado porque los números están apoyando esta medida como algo efectivo para la protección de las personas”, agregó.

Asimismo, ante el gran número de personas rezagadas entre los 45 y más años, Bernucci precisó que existen algunos factores que no han sido considerados, como la rigidez del calendario de inmunización.

“Efectivamente, el grupo de mayor riesgo son las personas que no han iniciado su programa de vacunación o que no han completado el esquema primario. Dentro de ese grupo de personas, no solamente hay personas que no han querido vacunarse, sino que hay personas que por una falta de información tremenda le tienen miedo a la vacuna, donde no han tenido clara la efectividad de los programas de vacunación y donde hay un grupo muy grande que no ha tenido acceso”, dijo, agregando que “a pesar de que el programa ha sido tremendamente exitoso, hay algunos aspectos a mejorar. Por ejemplo, el calendario es muy rígido respecto al día y la edad y hay personas que han tenido que pedir permiso en su lugar de trabajo, donde han tenido mucha dificultad y por ejemplo el vacunatorio no tiene vacunas disponibles, o lo mandan a otro lugar”.

Clases presenciales

Finalmente, y respecto al decreto del Ministerio de Educación que estable la obligatoriedad en las clases presenciales de 2022, Bernucci expresó que si bien es un factor importante para la salud mental de los estudiantes, la medida debe complementarse con un plan de protección para las comunidades escolares. “Como Colegio hemos sido insistentes en señalar la importancia de la presencialidad. Se lo hemos dicho al mismo presidente Piñera y a los otros gremios, sin embargo, a nosotros nos encantaría que la pandemia se pudiera acabar por decreto. Lamentablemente, todos sabemos que eso no es así”, expresó.

“A pesar de que nosotros creemos que la presencialidad es sumamente importante, más allá de un decreto de que en tal o cuál fecha va a ser obligatorio, nos encantaría que eso fuera acompañado de un plan de protección para las comunidades escolares. (…) Nos encantaría saber cuáles van a ser las medidas que tomará el Mministerio para darle protección a la comunidad. Cuáles van a ser los recursos involucrados para mejoras de aforos, para mejoras de ventilación, para medidas de cuidado de las comunidades escolares”, zanjó.