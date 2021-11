La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), respondió al oficio del Mineduc que establece como obligatorio el retorno a clases presenciales en marzo de 2022. En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Reyes calificó la medida como “anticipada” y emplazó al ministro de Educación, Raúl Figueroa, ante la compleja situación en infraestructura de algunos establecimientos de su comuna.

“Nosotros hace hartos meses hemos estado solicitando al ministro de Educación que nos reciba justamente por el estado en el que se encuentran nuestros establecimientos. Y me parece que no pueda siquiera poder solicitar una audiencia para poder revisar esto, habla de un ministro que no escucha y que vive en otro mundo y que hace política desde el escritorio. Hay un desconocimiento tremendo de la realidad”, acusó.

De acuerdo a la jefa comunal, “no hemos recibido ninguna respuesta y lo dejo sobre la mesa, porque si una alcaldesa o alcalde no puede acceder a un ministerio para poder plantear los temas que afectan a los estudiantes, ¿quién lo puede hacer? Y eso obviamente habla mal de un gobierno que no está escuchando“.

Lee también: Colegio de Profesores y retorno a clases presenciales: “Llama la atención que el ministro no aprenda la lección”

Asimismo, Reyes precisó que están trabajando para habilitar los establecimientos respecto a dicha medida, pero aseguró que “no podemos garantizarlo” en su totalidad, ya que algunos colegios y escuelas no cuentan con los elementos necesarios para mitigar la propagación del COVID-19.

“La presencialidad es sin duda mucho mejor que las clases desde el computador. Hemos estado estudiando de forma profunda la brecha digital que hay en comunas como Lo Espejo, y estamos también abriendo y habilitando otros espacios, justamente para relevar la parte de convivencia y socialización que requieren los estudiantes”, dijo.

“En escuelas, como el caso de Santa Adriana, no podemos garantizar el lavado de manos, que es uno de los elementos y recomendación de prevención de contagio del virus”, agregó.

Apoyo del PC a Daniel Ortega en Nicaragua

Durante esta jornada, el Partido Comunista (PC) defendió los comicios realizados en Nicaragua y criticó al Gobierno por el no reconocimiento de Daniel Ortega. Declaración que llegó hasta el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se desmarcó de lo expresado por dicha colectividad.

Consultada sobre este tema, Reyes, quien es militante del PC, no quiso referirse al tema. “Para mí, lo central tiene que ver con el no intervencionismo en decisiones o en procesos de otros países. La verdad de las cosas es que, en mi rol de alcaldesa, considero que no me corresponde referirme a situaciones de carácter internacional, sino que mi dedicación exclusiva guarda relación con poder posicionar las problemáticas de la comuna”, expresó.

Lee también: Tras declaración del PC: Boric reitera condena a situación en Nicaragua y Sichel lo acusa de ingobernabilidad

Respecto a los dichos de Boric, la jefa comunal expresó que Apruebo Dignidad “es mucho más que los acontecimientos que puedan estar sucediendo en términos internacionales (…)lo que es relevante es poder poner sobre la mesa cuestiones programáticas en las cuales se coincidan en términos nacionales. En eso, relevo mucho y me parece necesario poder apoyar programas que puedan repartir mejor la torta”.