Diversas reacciones ha generado el movimiento encabezado por Cristián Warnken y miembros de la ex Concertación, Amarillos por Chile, quienes han criticado parte del trabajo realizado por la Convención Constitucional (CC).

En entrevista con CNN Chile, Warnken sostuvo que este grupo actualmente está compuesto por más de 10 mil personas. “Hay gente que ve en esta instancia ciudadana una esperanza de que podamos contribuir a que el trabajo de la Convención termine con un texto que sea aprobado por la mayoría, un texto bien hecho que sea transformador, pero no revolucionario”, dijo.

El académico reconoció que aún no tienen algún plan o estrategia. Asimismo, aclaró que “muchos han dicho que somos una especie de movimiento de rechazo escondido (…), pero eso no es verdad. Nosotros lanzamos este manifiesto porque sentimos que es ahora donde se pueden prender las señales de alerta, al final del proceso eso no servirá de nada”.

“Nosotros queremos transformaciones, pero no revolución”, sostuvo Warnken, quien también aseguró que no buscan “ser una especie de Convención paralela ni que le vaya mal a la Convención”. “Queremos contribuir a dar opiniones, matices o buscar otra mirada de lo que se está discutiendo ahora y creo que es legítimo”, dijo.

“(La Constitución) va a definir la manera como convivimos los chilenos en las próximas décadas y ese texto constitucional, por la experiencia que hay en la historia, mientras más alto nivel de consenso y aprobación tenga, mejor salud tendrá, pero lo que está ocurriendo aquí, y es un tema que hemos marcado con preocupación, es que esta mayoría no escucha la minoría”. Añadió.

El comunicador insistió en que la mayoría no debe “pasar aplanadoras sobre la minoría”, que en este caso es la derecha. “No estamos contra el tema de que efectivamente hay una mayoría de izquierda, está bien, pero (…) hay que tener cuidado con ignorar la minoría, eso es un error. Hay que sentarse con ellos y, por lo menos, escuchar las propuestas que hacen e incorporar algunas para que ellos en el proceso de salida terminen aprobándolo”.

“Aquí hay 10 mil firmantes (…), esta no es solamente la vieja élite de la Concertación que está haciendo una pataleta. Nosotros estamos haciendo una crítica con buena intención, no estamos descalificando ni insultando a nadie, es parte del juego democrático y la Convención tiene que aprender a escuchar y (…) no tomar lo que se va a probando como algo sagrado”, concluyó.