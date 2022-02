Diversas reacciones ha generado el movimiento encabezado por Cristián Warnken y personeros políticos de la ex Concertación, Amarillos por Chile, quienes se han mostrado críticos del trabajo que ha gestionado hasta ahora la Convención Constitucional.

Durante la noche del lunes, el convencional Daniel Stingo criticó al colectivo y precisó que este no representa a la izquierda. “Las personas tienen derecho a cambiar su postura política. Ej: Fulvio Rossi, Javiera Parada y Cristian Warnken. Sus opiniones no representan a la izquierda, aún cuando la prensa empresarial los homologue y publique como tales. La derecha tiene nuevos referentes. Enhorabuena“, escribió a través de Twitter.

Lee también: Waissbluth y su desilusión de la centroizquierda: “No han sabido enfrentar sectores más ultra en la CC”

Rossi no tardó en contestarle la mañana de este martes: “El hecho de que no piense como tú, enhorabuena, no me hace de derecha. Nos conocemos desde la universidad por lo que esperaría que tus críticas tuviesen contenido”.

En su primera declaración, el nuevo movimiento aludió al proceso constituyente, anunciando que apoyarán el trabajo de la Convención Constitucional “si esta avanza en la dirección democrática señalada”.

Sin embargo, advirtieron que también ejercerán “el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad”.

Por su parte, el convencional Squella valoró este espacio y precisó que se trata de la tensión -inevitable- generada por la Convención y las organizaciones de la sociedad civil. “Yo creo que esta declaración de Cristián Warnken y de muchas otras personas está bien inspirada y yo la entiendo como favorable a la Convención y no contraria a ella. No es una de esas declaraciones que también hemos escuchado desde la sociedad civil que en verdad apuntan a hacer fracasar la CC o a que el plebiscito de salida remate en un rechazo a la propuesta de nueva Constitución”, dijo a CNN Chile.