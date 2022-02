Esta semana el Pleno de la Convención Constitucional va a continuar votando iniciativas. Para optimizar el trabajo, la Mesa Directiva del organismo a propuesto algunas medidas como sesionar los sábados y acortar el tiempo del uso de la palabra.

Sobre este tema, el convencional independiente, Agustín Squella, valoró lo dispuesto por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez para agilizar el proceso de cara al 4 de julio próximo.

“Yo veo afortunadamente a la nueva mesa muy activa en orden a gestionar bien este momento de la Convención Constitucional que no es como se dice un segundo tiempo, sino que realmente es el partido que ella está jugando porque de lo que se trata es de proponer, aprobar, votar normas constitucionales”, dijo a Noticias Express de CNN Chile.

“Uno de los deberes que asumimos como constituyentes al decir que aceptamos el cargo el 4 de julio del año pasado, fue que debíamos elaborar y proponer una constitución, aprobar cada una de sus normas por 2/3 pero hacer ese trabajo dentro de un año. Esto último también fue un deber que asumimos, la mesa está cuidando que lo cumplamos y en consecuencia, más allá de si una u otra de las medidas que está pensando es correcta, el espíritu y la dirección a la que apuntan es la adecuada, apurar el tranco sin por eso, perjudicar la calidad de nuestro trabajo”, agregó.

Respecto a algunas diferencias que se han evidenciado en las votaciones respecto a algunos conglomerados, como el caso de Vamos por Chile, el convencional expresó que no existe un veto ni censura contra la derecha, pero reconoció que sí existen momentos en que se requiere mayor voluntad por parte de los otros sectores.

“Es evidente que al momento de votar normas constitucionales se produce una tensión mayor a la que se tenía antes de hacerlo. Este es un proceso que por su propia naturaleza produce tensión dentro de la convención, en la sociedad y en organizaciones que se forman en la sociedad civil. A mí eso no me preocupa tanto, no diría que hay un veto ni menos una censura a un sector de la CC pero sí ocurre que no siempre prestamos la suficiente atención a propuestas o indicaciones que vienen de sectores políticos que consideramos rivales”, señaló.

“Lo que quiero decir es que me ha llamado la atención que algunas propuestas de convencionales de derecha de Vamos por Chile, que son perfectamente atinadas, que no cambian una norma en donde sectores de izquierda están de acuerdo, sino que incluso la mejoran, y son votadas en contra. Entonces uno no puede evitar pensar que más que fijarse en el contenido de la indicación, a veces nos estamos fijando en quién la firma, qué color político tiene el que la firma”, añadió.

Amarillos por Chile

Sobre el movimiento compuesto por parlamentarios, académicos, ex autoridades como Soledad Alvear y Fulvio Rossi, y personeros políticos de la ex Concertación y liderado por Cristián Warnken, el convencional valoró este espacio y precisó que se trata de la tensión generada por la Convención y las organizaciones de la sociedad civil.

“Esta es una prueba de la tensión, inevitable, que se produce entre la Convención y organizaciones de la sociedad civil. Está muy bien que la sociedad civil a través de una u otra o todas las organizaciones que se formen se involucren en el proceso constituyente. El proceso constituyente no discurre sobre puertas o muros adentro de la convención, está ocurriendo en toda la sociedad chilena. Lo que se produce o se está produciendo es como un gran coloquio constitucional”, dijo.

“Yo creo que esta declaración de Cristián Warnken y de muchas otras personas está bien inspirada y yo la entiendo como favorable a la Convención y no contraria a ella. No es una de esas declaraciones que también hemos escuchado desde la sociedad civil que en verdad apuntan a hacer fracasar la CC o a que el plebiscito de salida remate en un rechazo a la propuesta de nueva Constitución”, zanjó.