La ex agregada cultural y exmilitante de Revolución Democrática, Javiera Parada, criticó este domingo el trabajo de la Convención Constitucional, la exclusión de la derecha en el proceso constituyente y las intenciones de algunos convencionales para hacer una Carta Fundamental “maximalista”.

En conversación con El Mercurio, la ex jefa de campaña del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, señaló que “en Chile tenemos un proceso constitucional que es evidente, desde hace mucho años”, pero que hoy “tenemos, de facto, una Constitución que no está siendo respetada. En el Congreso hemos visto cómo se saltan una y otra vez normas constitucionales para legislar. Eso, aparte del problema de origen. Es algo que hay que solucionar. Y no se hará poniendo el problema abajo de la alfombra. Entonces sigo siendo una convencida de la necesidad del proceso constituyente“.

Ante esto, Parada mostró su preocupación al ver “a ciertos sectores con un ansia de generar una Constitución maximalista, llena de detalles, que de alguna manera restrinja la labor del futuro legislador. Creo que las constituciones deben ser acuerdos mínimos comunes, en los cuales todos nos podamos sentir reflejados”.

“Pero sobre todo, me preocupa la ilusión que hay en ciertos convencionales de creer que porque la derecha en la Convención está representada por un 20% piensan que ese número es representativo de la realidad del país. Es claro que la derecha en Chile históricamente tiene alrededor del 40%. En las últimas elecciones así fue. Entonces, creer que esto se pueda hacer sin la derecha es un gran error“, recalcó.

Al respecto, la solución para la actriz va en “la posibilidad de construir estos acuerdos comunes”, los cuales deben ser basados en el diálogo y “en la posibilidad de transar”.

“Hay que preguntarse, ¿cuánto estoy dispuesto a entregar por los acuerdos? En la Convención, debido a la crisis de largo aliento, hay muchos movimientos sociales representados, pero a diferencia de los partidos políticos, son defensores de causas específicas y eso los ha hecho avanzar. Pero cuando nos dedicamos a sumar causas, se pierde el sentido amplio de una Convención“, agregó.

Sobre un posible fracaso de la Convención Constitucional en el plebiscito de salida, Javiera Parada fue enfática en señalar en que “es importante que los convencionales y las convencionales sean conscientes de quienes votamos Apruebo no vamos a votar cualquier texto, aunque estemos convencidos de la necesidad del cambio constitucional”.

“El éxito del futuro gobierno está unido al éxito del proceso constituyente”

La también exmilitante del Partido Comunista se refirió al futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric.

Con relación a eso, le deseó todo el éxito al próximo mandatario y destacó que “la ampliación de la coalición fue un gesto importante, inteligente y creo que no es simplemente por necesidad electoral o matemática, sino que por convencimiento profundo”.

Eso sí, destacó que se sintió “muy desafectada” con el mundo de la izquierda posterior al estallido social. “Creo que la indolencia que hubo, la tibieza para condenar la violencia, es un problema. Le deseo el mayor éxito al Presidente y su gobierno, pero yo no me puedo sentir parte de ese mundo“.

Sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno que asumirá el 11 de marzo, Parada cree “que es claro que el éxito del futuro gobierno está indisolublemente unido al éxito del proceso constituyente. Lo han planteado, han dicho que parte de las reformas que proponen solo son posibles si existe el cambio constitucional”.

Además, emplazó a Boric pidiéndole que ponga orden en la Convención Constitucional. “Es evidente, Ojalá procuren, por el bien del país, que el proceso sea exitoso“, sentenció.