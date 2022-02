Este sábado, el ex senador del Partido Socialista (PS), Fulvio Rossi, conversó con Noticias Express de CNN Chile respecto a la creación del movimiento “Amarillos por Chile”.

El grupo concentra a 75 personas entre parlamentarios, académicos, ex autoridades como Soledad Alvear, René Cortázar, Mariana Aylwin y distintos personeros políticos de la ex Concertación.

A través de este movimiento buscan expresar su preocupación ante el trabajo realizado por la Convención Constitucional y lo que puede ocurrir en el próximo gobierno de Gabriel Boric.

Ante esto, el ex parlamentario aseguró que espera que “el PS y la izquierda democrática que colaboró tan notablemente al desarrollo y progreso de Chile en los últimos 30 años, contribuya justamente a ser un gobierno menos radical, un gobierno más realista, un gobierno que entienda que los cambios son necesarios pero hay que hacerlos bien, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y la lógica refundacional no es lo que Chile necesita”.

“Desde esa perspectiva, si el PS puede contribuir, va a ser bueno para Chile”, agregó.

Además, destacó la incorporación de figuras como Mario Marcel, Antonia Urrejola y Carlos Montes, “pueden ser un tremendo aporte” en el gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo.

Al respecto, Rossi recalcó en que cree que “la incorporación del Partido Socialista ayudará a que el Partido Comunista tenga menos influencia, porque de algo estoy convencido y es que el PC es un partido que no cree realmente en la democracia, cree en la democracia cuando el juego está en su cancha“.

“No es lo que necesita Chile y creo que la inmensa mayoría del pueblo chileno tiene otra visión de la democracia y de la libertad”, sentenció el ex senador.