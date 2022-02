El viernes pasado, los medios y las redes sociales se vieron sorprendidos por una carta firmada por 75 figuras de las comunicaciones, la academia y la política, incluyendo a representantes de la ex Concertación, como Soledad Alvear, Fulvio Rossi, René Cortázar y Mariana Aylwin, anunciando el nacimiento de un nuevo movimiento llamado “Amarillos por Chile“. CNN Chile conversó con Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020 y uno de los líderes del grupo, que encabeza junto a Cristian Warnken, precisamente sobre las motivaciones tras la misiva, en que expresan sus reservas ante parte del trabajo que ha llevado a cabo la Convención Constitucional: “Estamos enfocados en artículos que vemos como extremos y pueden causar mucho daño a la República“, afirmó Waissbluth, añadiendo que “no me molesta que la centroizquierda sea parte del gobierno de Boric. Me declaro Boricista, pero si sale un engendro constitucional el problema que tendrá Boric es grave”.