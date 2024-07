Narcopolítica: Tohá respalda dichos de Pizarro sobre San Ramón y critica declaraciones “al voleo” de Matthei

Tras las distintas declaraciones de la alcaldesa de Providencia, la ministra del Interior dijo en CNN Chile Radio que el interés del narcotraficante en “perforar las instituciones” no es una problemática que se resuelve “sembrando dudas” sobre los organismos. Además, descartó que los antecedentes entregados por la militante UDI tuviesen relación con esta materia.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respaldó los dichos de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre narcopolítica en Chile y criticó las declaraciones “al voleo” de la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei.

¿Qué pasó?

Hace tres semanas, la alcaldesa Matthei, quien también es eventual candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmó la existencia de narcopolítica en Chile.

Luego, argumentó sus declaraciones diciendo que en una reunión le entregó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una lista con 75 personas que tendrían vinculación con el crimen organizado y casos relevantes, como los crímenes de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda. Sin embargo, la autoridad del Ejecutivo descartó la relación.

Pese a ello, Matthei reafirmó sus declaraciones y acusó al Gobierno de no estar entendiendo bien lo que es el crimen organizado.

El domingo pasado, en entrevista con CNN Prime, de CNN Chile, la alcaldesa de La Pintana denunció la existencia de narcopolítica en el país, respaldando los comentarios de su par de Providencia.

“Existe la narcopolítica en Chile, el caso de San Ramón es parte de eso. Había más de cien personas contratadas con antecedentes penales, cuando se supone que los municipios no pueden contratar. Yo no sé cómo se saltó todos los filtros, el exalcalde de Ramón”, comentó.

En ese sentido, indicó que esta información ha sido ratificada por la Contraloría General de la República (CGR), subrayando la detención de un alcalde y la conexión de varias personas con actividades relacionadas con el narcotráfico.

De este modo, Pizarro aseguró que “coincidía” con las palabras de Matthei y reveló que le entregó a la ahora ex delegada presidencial, Constanza Martínez, una carpeta con información sobre una persona que “financiaba políticos y vendía municiones a narcotraficantes”.

No obstante, ayer, en entrevista con CNN Chile Radio, el nuevo delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, confesó que desconocía en detalle los antecedentes entregados por Pizarro.

#CNNChileRadio | Alcaldesa Pizarro reveló que entregó a Constanza Martínez carpeta sobre narcopolítica: Delegado Durán desconocía los detalles y dice que “no hay una carpeta física con los antecedentes” 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/HGmOyWyxqu — CNN Chile (@CNNChile) July 8, 2024

¿Qué dijo Tohá?

Tras todo lo ocurrido, este martes, en entrevista con CNN Chile Radio, la ministra Carolina Tohá manifestó que “el tema del narco y su interés por perforar las instituciones” no es algo que se resuelve “sembrando dudas sobre todas las instituciones y haciendo acusaciones al voleo”, sino que “es algo que se resuelve teniendo instrumentos para prevenirlo y sancionarlo, y nosotros eso lo hemos tomado muy en serio”.

Al respecto, la periodista Carolina Urrejola le consultó si las declaraciones de la alcaldesa Pizarro fueron al voleo. “No”, respondió, pero “la que hizo alcaldesa Matthei fue una crítica al voleo”.

“La alcaldesa Pizarro entregó antecedente de un caso concreto. La alcaldesa Matthei no entregó antecedentes de un caso concreto, los datos que le entregó al subsecretario Monsalve tienen que ver con unas bandas que hacían motochorro, no tiene que ver con narcopolítica. No tiene ninguna vinculación”, añadió.

#CNNChileRadio | Carolina Tohá y la acusación de Matthei por “narcopolítica”: “El tema del narco y su interés por perforar las instituciones no es algo que se resuelve sembrando duda y haciendo acusaciones al voleo”. 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/mrEmQd8HXs — CNN Chile (@CNNChile) July 9, 2024

