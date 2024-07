Delegado Durán revela que desconocía antecedentes entregados por Pizarro sobre financista de narcopolítica

La alcaldesa Claudia Pizarro dio a conocer en CNN Chile que, cuando Constanza Martínez era delegada metropolitana, le entregó una “carpeta” con información sobre una persona que “financiaba políticos y vencía municipios a narcotraficantes”. La autoridad regional dijo desconocer detalles de esta información.

El recién asumido delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que desconocía los antecedentes entregados por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre una persona financista de narcopolítica en Chile.

¿Qué pasó?

Ayer, la jefa comunal, en entrevista con CNN Prime, de CNN Chile, denunció la existencia de narcopolítica en el país, respaldando los comentarios de su par de Providencia, Evelyn Matthei.

“Existe la narcopolítica en Chile, el caso de San Ramón es parte de eso. Había más de cien personas contratadas con antecedentes penales, cuando se supone que los municipios no pueden contratar. Yo no sé cómo se saltó todos los filtros, el exalcalde de Ramón”, comentó.

En ese sentido, indicó que esta información ha sido ratificada por la Contraloría General de la República (CGR), subrayando la detención de un alcalde y la conexión de varias personas con actividades relacionadas con el narcotráfico.

De este modo, Pizarro aseguró que “coincidía” con las palabras de Matthei y reveló que le entregó a la ahora ex delegada presidencial, Constanza Martínez, una carpeta con información sobre una persona que “financiaba políticos y vendía municiones a narcotraficantes”.

Durán desconocía los detalles

Este lunes, en entrevista con CNN Chile Radio, se le consultó al recién asumido delegado Durán sobre lo mencionado por la alcaldesa Pizarro.

En primera instancia, la autoridad afirmó que no existe una carpeta física con los antecedentes, y luego confirmó que desconocía lo dicho por la jefa comunal: “Ese antecedente en específico yo no lo tenía”.

Pese a ello, destacó que todos los antecedentes que se reciben en la delegación presidencial “de inmediato se ponen a disposición de la autoridad competente”. ¿En este caso? El Ministerio Público.

Durán también sostuvo que ha tenido distintas conversaciones con Martínez, destacando un “traspaso muy vertiginoso”. Sin embargo, “esto en particular no ha sido conversado con un detalle específico”, confesó.

Según fuentes de CNN Chile Radio, la carpeta entregada a la ex delegada presidencial no contenía antecedentes relacionados con la Ley 20.000, sino que información de dos causas terminadas y que son de otra índole. Por lo que al no haber antecedentes nuevos, se le señaló a la alcaldesa que debía entregarlos directamente al Ministerio Público, ya que la delegación presidencial no tiene facultades investigativas.