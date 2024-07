Alcaldesa Pizarro revela que entregó a exdelegada Martínez carpeta con antecedentes sobre presunto vínculo narco con la política

La jefa comunal denunció la existencia de la narcopolítica en Chile, respaldando los comentarios de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Martínez hoy es quien encabeza la lista única para ser la primera presidenta del Frente Amplio, el nuevo partido oficialista.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó este domingo que “existe la narcopolítica” en Chile, haciendo eco de los comentarios de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre presuntos financiamientos ilícitos vinculados a políticos en el Congreso.

En una entrevista con CNN Prime, Pizarro expresó su reticencia a profundizar en el tema debido a una querella en su contra por sus declaraciones anteriores sobre la narcopolítica.

“Existe la narcopolítica en Chile, el caso de San Ramón es parte de eso. Había más de cien personas contratadas con antecedentes penales, cuando se supone que los municipios no pueden contratar. Yo no sé cómo se saltó todos los filtros, el exalcalde de Ramón”, comentó.

La jefa comunal también añadió que la Contraloría ha ratificado esta información, subrayando la detención de un alcalde y la conexión de varias personas con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En esa misma línea, Pizarro aseguró que “coincidía” con las palabras de Matthei, mencionando que hace un tiempo le que entregó a la exdelegada presidencial Constanza Martínez una carpeta con información sobre una persona que “financiaba políticos y vendía municiones a narcotraficantes“.

Martínez hoy es quien encabeza la lista única para ser la primera presidenta del Frente Amplio, el nuevo partido oficialista.

Asimismo, expresó que nunca tuvo respuesta respecto a esta acción por parte de Martínez y reconoció que a pesar de haberse encontrado en múltiples eventos con la exdelegada, nunca pregunto respecto a los avances de esta denuncia.

“Me alarmo con lo que dice Matthei, pero a mí también me ha pasado; que he entregado antecedentes y hasta el día de hoy no sé lo que ha pasado”, concluyó Pizarro, subrayando la necesidad de transparencia y acción frente a estas preocupantes revelaciones.