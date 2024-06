Monsalve desmiente a Matthei: “Ninguno de los sospechosos en los crímenes de Ojeda y Sánchez están en el listado que entregó”

A raíz de sus dichos sobre narcopolítica en Chile, la alcaldesa de Providencia dijo ayer que “hace casi dos años” le entregó al subsecretario del Interior una lista de 75 personas relacionadas con crimen organizado, entre ellos, sujetos que “estuvieron involucrados” en los crímenes de Ronald Ojeda y el mayor Emmanuel Sánchez.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, afirmando que ninguno de los sospechosos en los crímenes del exteniente Ronald Ojeda y del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez estaban en el listado que le entregó al Gobierno.

¿Qué pasó?

A raíz de sus polémicas declaraciones sobre la presencia de narcopolítica en Chile, lo que generó que tanto el Ministerio Público, como el Gobierno y personeros políticos, le pidieron que entregara antecedentes al respecto, la eventual candidata presidencial dijo ayer que este tipo de información ya se la había hecho saber al Ejecutivo y vinculó la situación con los homicidios mencionados, entre otros hechos relacionados con el crimen organizado.

En primera instancia, la exministra sostuvo que “hace casi dos años, pedí una reunión con el subsecretario Monsalve”. En esa instancia, como equipo de trabajo, hizo entrega de “75 nombres, con nombre y apellido, dónde vivían, fotos, videos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado, los motochorros que le llamamos, puros venezolanos; le dijimos de dónde vendrían los venezolanos, todos vienen de una misma provincia (…). Le llevamos todos los antecedentes, por escrito, se los entregamos oficialmente”. Sin embargo, “no se ha hecho nada respecto a ello, nada”, aseguró.

“Quiero decir que personas que nosotros habíamos detenido, estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en un secuestro en Los Vilos, que es donde uno de ellos, que nosotros habíamos detenido, fue uno de los que se fugaron (…). Estuvieron involucrados en el secuestro de San Miguel, en robos de relojes Rolex en Vitacura, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emmanuel Sánchez”, aseguró.

De este modo, Matthei reiteró su crítica al Ejecutivo: “Si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales, que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedirnos datos si igual no hacen nada con ellos”.

“Les entregamos el organigrama completo, hace un año y medio, no hicieron absolutamente nada, y han participado después en al menos todos esos crímenes. Esos son los que sabemos, probablemente han participado en muchos más (…). Dejémonos de farsa. Acá el crimen organizado ha penetrado en Chile, nosotros tenemos que poner todas las fuerzas de manera conjunta, no convirtamos esto en un tema entre Gobierno y oposición, no convirtamos esto en una mentira, porque todo el mundo sabe que el narco está en todas partes. Los chilenos ya lo saben y yo estoy segura de que todavía es tiempo para ganarles la mano”, sentenció.

Respuesta de Monsalve

Tras las declaraciones de la alcaldesa Matthei, el subsecretario Monsalve dijo este martes, en entrevista con Radio Cooperativa, que para combatir el crimen organizado no sirve entregar información equivocada ni tener “mano blanda para perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales”. “Creo que ese error es el que está cometiendo la alcaldesa Matthei”, indicó.

Además, dijo que, respecto a la acusación de no haber hecho “nada”, “eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción”. Al respecto, el titular de Interior explicó el uso de los datos entregados por la jefa comunal.

En primera instancia, precisó que la reunión entre él y Matthei se llevó a cabo el 14 de marzo de 2023, y en ella, “nosotros tomamos contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, le entregamos todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público y con fecha 31 de marzo (de 2023) recibimos un correo de vuelta indicándonos una serie de investigaciones que estaba llevando adelante el Ministerio Público, distintas investigaciones por distintos fiscales, que involucraban a distintas personas que aparecían en este listado”.

En esa conversación con el ente persecutor se hicieron sugerencias y el organismo “dijo que lo iba a hacer, eventualmente, unificar los casos y, por lo tanto, concentrar los casos en una sola investigación, y lo radicó la Fiscalía Regional Oriente”. “El seguimiento de este caso, nos lleva a que hay 11 personas condenadas, de las cuales cuatro nosotros expulsamos. Obviamente, cuántas personas están detenidas y cuáles son las condenas es una tarea que le corresponde al Ministerio Público, pero la gestión con el Ministerio Público se hizo, se puso a disposición (la información), se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una Fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas”.

Fue así como las autoridades pudieron indicar en el caso de Ronald Ojeda, “ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei”, afirmó Monsalve. “Por lo tanto, si es que ella (Matthei) dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer”, agregó.

Misma situación ocurre respecto al caso en Los Vilos y al del mayor Sánchez: “Hay nueve personas en prisión preventiva. Ninguno de ellos aparece en el listado que entregó la alcaldesa Matthei”; y “hay cuatro personas identificadas y ninguno de ellos está en el listado que entregó la alcaldesa Matthei”, comentó respectivamente.

De este modo, el subsecretario Monsalve dijo al medio citado que la alcaldesa Matthei esto “tiene que aclararlo, porque creo que las declaraciones que hizo son bastante graves”.