La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que desde el Palacio de La Moneda se actuó a penas tuvieron conocimiento del Caso Convenios.

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, reveló que había sido alertado de la situación entre Democracia Viva y la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta 10 días antes de que se destapara públicamente el Caso Convenios.

Este miércoles, CNN Chile le consultó a la secretaria de Estado si el asesor presidencial Miguel Crispi -quien también milita en RD- tenía igual conocimiento previo de la situación.

“Nosotros en La Moneda a penas supimos de esta eventual irregularidad a partir de la toma de conocimiento del Ministerio de Vivienda, convenimos de conjunto iniciar los actos que correspondían: establecer responsabilidades políticas, como los actos de carácter administrativo que ha sido de público conocimiento, y eso es lo que consideramos responsable”, respondió en primera instancia.

No obstante, se le consultó nuevamente sobre la situación de Crispi, considerando que es el jefe de asesores en el Segundo Piso del palacio de Gobierno. “Una vez que La Moneda tomó conocimiento de esto actuó con diligencia y eso implica a todos, para no personalizar, porque mañana me pueden preguntar por otro y su militancia. Esa es la situación que nosotros hemos comunicado”, reiteró.