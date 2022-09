El Ministerio de Educación adelantó que “probablemente” habrá novedades respecto al uso obligatorio de mascarillas en las salas de clases, un cambio que ha sido solicitado por agrupaciones de padres y apoderados en las últimas semanas. Paralelamente, parlamentarios de distintos sectores han pedido al Gobierno que considere poner fin a la obligatoriedad de esta medida en espacios cerrados y, el martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución para pedir al Gobierno que elimine el Pase de Movilidad.

En línea con estas peticiones, el secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, cree que sería una buena idea dejar de lado restricciones que él cataloga como “medidas a medias tintas”. En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el médico afirmó que “parece ser adecuado levantarlas, sobre todo en el contexto que no están logrando contener los contagios”.

Bernucci argumentó que otros países que en algún momento tuvieron medidas muy restrictivas, hoy están disminuyendo restricciones como el uso de mascarilla o límites de aforos. En Chile, apuntó, “estamos teniendo acciones restrictivas, pero no están teniendo ningún efecto en el control de la pandemia”.

El secretario del Colmed recordó que el gremio fue “sumamente crítico” con las autoridades anteriores y lamentó que con el nuevo Gobierno no hubiera un cambio significativo: “Cuando llegaron las autoridades nuevas, teníamos muchas más expectativas referentes a lo que se podía hacer y, lamentablemente, no ha habido cambio de fondo en absoluto”.

Según Bernucci, medidas como el Pase de Movilidad no están siendo efectivas porque no son fiscalizadas, porque no son requeridas en establecimientos como centros comerciales y porque el Gobierno abrió una “salida alternativa”, que es contar con un PCR negativo.

“Medidas a medias tintas parece ser una buena idea dejarlas de lado”, afirmó. En cambio, planteó la importancia de llamar a preferir espacios ventilados y actividades al aire libre, evitando espacios cerrados.

Sobre la eventual flexibilización del uso de mascarillas en los colegios, el médico afirmó que “lo más probable es que la decisión ya esté tomada” y que posiblemente el anuncio se hará después de Fiestas Patrias.