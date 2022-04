La ex autoridad comentó en CNN Chile el inicio de la jornada de alegatos que Chile y Bolivia están protagonizando en la CIJ de La Haya. Van Klaveren indicó que esto no afectaría a la relación del Estado con el país altiplánico. “Desde el punto de vista formal no son relaciones diplomáticas, son relaciones a nivel consular, pero eso no impide un intercambio a todo nivel", afirmó.