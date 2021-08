A un mes del inicio de la Convención Constitucional y tras intensos días de críticas por parte del gobierno en torno a sus dichos sobre la violencia en La Araucanía, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, conversó con CNN Chile sobre el camino recorrido, las diferencias que se han visto al interior del órgano y los desafíos que vendrán para escribir la nueva constitución chilena.

Con respecto a su evaluación del trabajo en este primer mes, la convencional mapuche indicó que “hemos logrado, en un mes, instalar la convención, lo que implicó darle una organización interna y una institucionalidad“.

Además, destacó que “hay que reconocer que partimos de cero, sin tener la colaboración del órgano ya constituido” y afirmó que “tuvimos que ir dándole, paso a paso, una institucionalidad, orden e instalación que hoy nos permite estar trabajando en ocho comisiones, teniendo una agenda de trabajo que indica cuánto dura la formulación del reglamento que necesitamos y que será la columna vertebral de lo que haremos”.

Consultada por las tensiones que ha tenido la mesa directiva con los convencionales de derecha, pero que hoy se vio disminuida con la participación de algunos en la ceremonia ancestral pawa liderada por los pueblos originarios del norte, Loncón confirmó que se están abriendo al diálogo: “ha sido gratificante el trabajo en las comisiones, donde están distribuidos los diferentes pensamientos políticos y se han aprobado propuestas en unanimidad, eso es una buena señal”.

Lee también: Convención realizó ceremonia ancestral pawa para conmemorar su primer mes de funcionamiento

Específicamente, sobre las polémicas que se han generado con la convencional Teresa Marinovic, la presidenta de la CC manifestó que “eso no es la norma, no son todos los constituyentes, es ella, somos 155 y yo he tenido la colaboración de la mayoría de los convencionales, que se sienten representados en la gestión”.

Aclaró que “nuestro esfuerzo como mesa directiva ha sido focalizarnos en los grandes temas, los temas transversales” y puntualizó que “estamos sacando la limitante que se pone de entender esto como un debate de derecha, izquierda y a veces centro, los grandes temas de Chile van más allá de lo que ha decidido la política en estos 30 años”.

En torno a las críticas internas sobre la presencia del constituyente y ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en la Comisión de Derechos Humanos de la CC, Loncón afirmó que “la postura de la mesa es estar con la democracia y en búsqueda de otras formas de ser plurales, ahí todos tienen que estar” y señaló que la instalación del convencional “fue vía los mecanismos que se establecieron, nosotros como mesa le damos derecho al pleno a decidir“.

Consultada por las críticas que recibió tras una entrevista a El Mercurio este fin de semana, donde fue consultada por la situación en La Araucanía, la presidenta de la CC sostuvo que “yo he dicho que la violencia en el Wallmapu es estructural, hay distintos agentes de violencia, incluso, la institucionalidad chilena es violenta, al momento de no respetar nuestras identidades, lengua e historia”.

Lee también: Ejecutivo y constituyentes establecieron el presupuesto para la Convención Constitucional

“Está la violencia instalada a partir de los sistemas de seguridad, por la militarización”, sentenció y agregó, con respecto a sus declaraciones sobre tomar una postura contra la violencia como la de Nelson Mandela, que “pedimos respeto, que no nos agenden posiciones o campañas de cualquier sector político. Mandela fue presidente y ahí resolvió los problemas de violencia en Sudáfrica”.

Finalmente, sobre la relación que ha tenido la mesa directiva de la CC con el gobierno, la presidenta señaló que “no he tenido señales de apoyo del presidente. Si me invitara a La Moneda, yo iría, pero le consta que nos dejaron caer. A Chile le consta eso, llegamos a sesionar y aquí no había nada, y hay responsabilidades del Gobierno ahí”.