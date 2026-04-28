“El ministro es muy nuevo”: López responde a Arrau por críticas al GAM y asegura que la adjudicación fue en octubre de 2025

La exministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a las críticas del actual titular de la cartera, Martín Arrau, respecto a la ampliación de la Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En el programa Tolerancia Cero, Arrau sostuvo que el proyecto tenía un presupuesto oficial de poco más de $70 mil millones, pero que finalmente se adjudicó por $114 mil millones, “a pocas semanas del cambio de gobierno, cuando el ministerio que es mandante —que no es Obras Públicas, sino Cultura— no tiene presupuesto para solventar ese gasto”.

“El problema lo generó el gobierno anterior al adjudicar una obra que no tenía factibilidad presupuestaria. Es la tónica del gobierno anterior: gastaba más de lo que tenía y después arreglaba con otra cosa. Además, si hubiera sido tanta la urgencia de hacer esta obra, tuvieron cuatro años para retomarla”, agregó.

Ante estos dichos, López comentó que el inicio de obras de un espacio cultural como el GAM responde a un proceso largo que puede demorar años.

“Yo creo que el ministro es muy nuevo, por eso no cacha todavía lo que se demoran los procesos hasta llegar al inicio de obras, los procesos de licitación. En este caso, además, hubo que hacer un registro especial de contratistas, que es un proceso aparte que dice relación con la especificidad de esta obra: no cualquier empresa”, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN l Jessica López responde al titular de Obras Públicas, Martín Arrau, por la elaboración del presupuesto para la ampliación del GAM: “No es cosa de decir que se les ocurrió iniciar las obras una semana antes del término de mandato. O sea, ¿de qué está hablando?… pic.twitter.com/cs3doQ34By — CNN Chile (@CNNChile) April 28, 2026

En esa línea, explicó que primero se realiza una licitación para constituir un conjunto de empresas interesadas, las que deben demostrar las capacidades técnicas para ejecutar el proyecto. “Se presentó una con un presupuesto superior”, detalló.

Esto, aclaró, se debe a que las empresas suelen incorporar una prima de riesgo, que en este caso fue alta por “la responsabilidad que significa tomar la obra en el estado en que está, hacerse cargo de todo su pasado y poder entregarla en los estándares exigidos”.

#HoyEsNoticiaCNN l ¿Cuánto cuesta paralizar una obra, como en el caso del GAM? “Tenemos una estimación de que la detención podría costar entre seis y ocho mil millones de pesos”, dice la exministra del MOP, Jessica López.@matiburgos

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El camino hasta la adjudicación, añadió, fue extenso y se concretó en octubre de 2025, ya que el proyecto debió ser revisado por el Sistema Nacional de Inversiones y pasar por la toma de razón de la Contraloría General de la República (GGR).

“Hay un montón de trámites y actividades que tienen que hacer las empresas y el ministerio para poder llegar al minuto de inicio de obra. Entonces, no es cosa de decir: ‘Ah, se les ocurrió iniciar las obras una semana antes del término del mandato’. O sea, ¿de qué está hablando? Nos esforzamos durante cuatro años muchísimo”, remarcó.