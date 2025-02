Directora de Conaf prevé una temporada de incendios más larga: Podría extenderse hasta abril

Aída Baldini, directora nacional de Conaf, explicó en CNN Chile que la temporada de incendios podría prolongarse debido al fenómeno de La Niña.

Aída Baldini, directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la preparación ante un fin de semana complejo por las altas temperaturas extremas y la posible propagación de incendios.

“Estamos preparados para afrontar marzo e incluso, me atrevo a decir, abril, porque el fenómeno de La Niña ya está instalado. No es un misterio que, mientras no llueva, la temporada de incendios se mantendrá extremadamente activa. Pero estamos preparados, los recursos se mantendrán hasta que sea absolutamente necesario”, explicó.

#HoyEsNoticiaCNN | Aida Baldini, directora nacional de Conaf: “Superior a 100 personas han sido detenidas por incendios esta temporada, principalmente por negligencia. Ayer detuvieron a 3 personas prendiendo fuego en la novena región” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/usSFvtzk2q — CNN Chile (@CNNChile) February 7, 2025

Por otro lado, al ser consultada sobre los aprendizajes tras lo sucedido con el origen de los incendios forestales en la Región de Valparaíso, respondió: “Fue un golpe demasiado duro para todo el personal profesional”.

Asimismo, enfatizó que se ha realizado un esfuerzo y que existe una “lección aprendida”, agregando que “no solo se trata de corregir errores que se pudieron haber cometido, sino también de reconocer que las personas están respondiendo con total entrega a este abnegado, duro y peligroso trabajo, porque esa es la realidad”.

Entre las medidas adoptadas, complementó que se ha reforzado la supervisión y se han tomado mayores resguardos en los test psicológicos para quienes ingresan al equipo, asegurando una evaluación constante.