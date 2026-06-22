Diputado Schalper (RN) arremete contra Acusación Constitucional de Grau: “Le crea una inestabilidad a Chile propia de países bananeros”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró este lunes que la acusación constitucional (AC) contra el exministro Nicolás Grau “le crea una inestabilidad al país propia de países bananeros“.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario reiteró sus críticas al libelo y abordó el proyecto de reforma constitucional que busca endurecer los requisitos para presentar este recurso y así “dejar atrás lo que yo he denominado la temporada de acusaciones constitucionales que nos hacen perder tiempo, que nos hacen desenfocarnos y que le crean una inestabilidad al país propia de países bananeros”.

#HoyEsNoticiaCNN | Diego Schalper, diputado RN, por proyecto sobre cambios para la acusación constitucional: “Busca dejar atrás la temporada de acusaciones constitucionales. La crea inestabilidad al país propia de países bananeros”@matiburgos

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“Yo computaba el orden de 26 a 27 acusaciones constitucionales en los últimos dos mandatos. Calcula usted más o menos 25 días por acusación. O sea, uno podría decir que casi un tercio de la gestión de los últimos dos gobiernos ha estado dedicado a acusaciones constitucionales“, criticó.

Asimismo, aseguró que comparte la opinión de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, respecto a que la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra Grau tiene “una falta de sustento jurídico”.

#HoyEsNoticiaCNN | Diego Schalper, diputado RN, por su negativa a apoyar la AC contra Grau: “Es evidente que hay una falta de fundamentos jurídicos”@matiburgos

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Además, valoró que la oposición se muestre “dispuesta a firmar un proyecto de reforma constitucional que fortalezca los requisitos (…) Entonces, el ciudadano en su casa se dé cuenta de que aquí lo que está en juego es que nosotros, como conglomerado transversal, queremos terminar con el abuso de las acusaciones constitucionales que se han padecido indistintamente”.

#HoyEsNoticiaCNN | Diego Schalper, diputado RN, por proyecto para cambios en requisitos para las AC: “Queremos terminar con el abuso de las acusaciones constitucionales”@matiburgos

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Tensiones oficialistas ante la votación de la AC

El militante de RN también se refirió a los últimos episodios de tensión que vive el oficialismo respecto a la votación del libelo acusatorio.

En específico, aludió a las declaraciones de la diputada Pamela Jiles (PDG), quien señaló que “la derechita cobarde” va a salvar al extitular de Economía.

“Para mí ha sido una sorpresa que muchos de la derecha se sientan tentados a seguir el derrotero de la diputada Jiles (…). ¿Por qué tendríamos que sentir que ella es una inspiración o una causa a seguir?”, cuestionó.

#HoyEsNoticiaCNN | Diego Schalper, diputado RN: “Es una sorpresa que muchos en la derecha se sientan tentados a seguir el derrotero de la diputada Pamela Jiles”@matiburgos

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Schalper acusó que la diputada “notablemente introdujo una tremenda incertidumbre en el mercado de capitales a través de algo inconstitucional relativo a los retiros previsionales, sino que además en las acusaciones constitucionales, en el caso de Giorgio Jackson, Izkia Siches, Marcela Ríos y Diego Pardow (…) no se presentó“.

En ese sentido, aclaró que “respeta” al partido del excandidato presidencial Franco Parisi, pero que tanto la colectividad ya mencionada como “otros más tenemos claro que este desgaste de las acusaciones constitucionales, al final, al que perjudica es al ciudadano promedio”.

Por último, abordó las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien salió al paso de las polémicas palabras del diputado Agustín Romero sobre Evelyn Matthei.

“Me quedo con lo que ha dicho hoy día el presidente del Partido Republicano después de un comité político donde planteamos esta dificultad, y él dice que todos tenemos que preocuparnos de mantener el clima de unidad de la coalición. Yo tengo claro que el 58% lo alcanzamos cuando confluyeron distintas miradas en torno a lo que el presidente Kast ha llamado un gobierno de unidad. Y, por lo tanto, velar por un gobierno de unidad tiene que ver con respetar la libertad que puedan tener”, cerró.

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