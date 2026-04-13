Del conflicto entre Irán y EE.UU. al quiebre entre Donald Trump y MAGA: El análisis de Paz Zárate

La abogada internacionalista Paz Zárate analizó en CNN Chile lo que dejó la fallida negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Además, abordó el quiebre entre Donald Trump y el movimiento Make America Great Again.

La abogada internacionalista Paz Zárate analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, en medio del conflicto en Medio Oriente. Además, abordó la fractura entre Donald Trump y el movimiento Make America Great Again, junto con la controversia que protagonizó el presidente estadounidense con el Papa León XIV.

Respecto al primer punto, sostuvo que “la reunión en Pakistán fue más bien simbólica”, ya que, según explicó, el diálogo para resolver una guerra no se concreta en una sola sesión. “Eso es ilusorio”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Tampoco se pueden resolver cuando la postura de una de las partes es extremista, en el caso de Estados Unidos, que se acepten todas las condiciones que ellos ponen, y básicamente eso es para Irán rendirse. No hay un acercamiento de las partes, entonces es imposible que en una sesión se llegue a un acuerdo”.

Asimismo, señaló que el encuentro puede considerarse positivo como inicio de un proceso. Sin embargo, advirtió que parte del equipo encargado por EE.UU. de encabezar estas conversaciones proviene del mundo de la especulación inmobiliaria y no cuenta con experiencia en relaciones internacionales. “Este es el comienzo de un proceso”, expresó.

No obstante, advirtió que el bloqueo naval es un “acto de guerra formalmente”.

“Entonces, es muy extraño que Estados Unidos, al mismo tiempo que busca un cese al fuego y una negociación, haya adoptado esta medida, porque no van juntas”, precisó.

El quiebre entre Trump y MAGA

En el ámbito de política interna, Zárate subrayó: “La noticia más importante de la última semana, incluso más que el alto al fuego, es que se ha quebrado la base de su movimiento que lo apoya”, señalando que algunos de los mayores propagandistas de Make America Great Again “lo han abandonado” e incluso han llamado a las Fuerzas Armadas a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

A esto se suma la polémica con el sumo pontífice, que abrió un nuevo flanco luego de que Trump compartiera una imagen generada con inteligencia artificial en Truth Social, donde aparece representado como Jesús mientras sana a una persona enferma.

“Si bien Estados Unidos es más secular, la fuerza social que ha acompañado a Trump tiene mucho vínculo con las iglesias cristianas”, sostuvo. Y concluyó: “Atacar al Papa León XIV, para ningún gobernante, es un buen negocio”.

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